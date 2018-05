Muito além de gravidez: menstruação atrasada é alerta de risco à saúde

Manaus – A menstruação marca o início da vida adulta de uma mulher e, a partir desse momento, há o peso de algumas responsabilidades. Distúrbios hormonais, síndromes e problemas emocionais podem causar um desequilíbrio que leva ao atraso do ciclo. A interrupção traz preocupações que vão muito além da possibilidade de estar grávida.

É necessário ter cuidado e prestar atenção aos sintomas para não confundir alguma doença mais séria, como por exemplo a Síndrome do Ovário Policístico (SOP), com uma falsa gravidez. De acordo com dados do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, essa disfunção atinge cerca de 7% das mulheres na idade reprodutiva.

Desde a primeira menstruação, a editora jornalística Bruna Souza, de 32 anos, sabia que seu fluxo não era normal. “Menstruei aos 13 anos e, desde então, sempre foi algo irregular”, lembra falando que a princípio quase não havia sangue. “Demorou cinco meses para que meu fluxo menstrual realmente parecesse normal”.

Assustada com a falta de normalidade, ela conta que foi em busca de um ginecologista. “Relatei que chegava a ficar até seis meses sem menstruar e o profissional disse que isso era normal”, lembra. Junto com o fluxo irregular, veio um aumento excessivo de peso associado ao problema hormonal.

Fatores emocionais também podem influenciar | Foto: Reprodução

De acordo com a ginecologista da cooperativa de serviços médicos Hapvida, Elis Akami, o aumento de peso, assim como a perda, podem causar alterações no ciclo menstrual de uma mulher. A doutora também aponta que existem diversas causas para atrasos menstruais, mas que as mais comuns são a gravidez e a síndrome do ovário policístico.

“Além desses há também casos em que a paciente pode apresentar hipotireoidismo ou aumento da produção do hormônio prolactina, causado às vezes por tumores cerebrais”, informou.

Porém, um atraso de poucos dias não é motivo para levantar preocupações nas mulheres, explica a doutora. “Se a menstruação atrasa ou adianta em torno de sete dias ainda está dentro de um período considerado normal”, diz. Caso o atraso exceda mais do que isso, ela orienta que a mulher procure um especialista.

Em casos mais graves é necessário fazer exames mais profundos. “Fazemos uma análise de todo o eixo da hipófise da mulher e verificamos se está tudo normal com os ovários, útero e vagina”, apontou a médica.

Até sete dias o atraso pode ser considerado normal. Ao passar muito disso, é necessário consultar um médico especializado | Foto: Reprodução

Fazer exames regulares é muito importante para identificar doenças e definir tratamentos. Foi a falta de acompanhamento com um ginecologista que levou a autônoma Luciana de Araújo, de 30 anos, a fazer uma cirurgia de emergência para a retirada de um mioma em um dos ovários.

“Eu sabia que tinha síndrome de ovários policísticos, só que não tinha costume de me consultar com o ginecologista regularmente e também não tomava medicação”, revela.

A dor, conta ela, era quase insuportável. O mioma tinha o tamanho aproximado de um limão pequeno e estava encostando no apêndice da autônoma, por isso, a princípio, houve uma suspeita de apendicite.

“Ainda tive a opção de fazer exames para descobrir, se de fato, estava com apendicite ou se era um mioma. Mas, devido à intensidade da dor, eu preferi optar pela cirurgia”, fala.

Gravidez

Para quem é portadora da Síndrome do Ovário Policístico, engravidar pode ser muito difícil. Uma das características associadas à doença é a infertilidade ou a dificuldade para engravidar. A desregulação hormonal associada à síndrome, muitas vezes, impede a gravidez de forma natural. Essas alterações promovem a ausência de ovulação e trazem irregularidade nos ciclos menstruais.

Outro ponto curioso é que os sintomas associados á doença são muitas vezes confundidos com uma gravidez, como aconteceu com Bruna Souza. “Eu decidi ter filhos uma vez e, por isso, parei de tomar a medicação. Após um tempo, eu fiquei sem menstruar por três meses e achei que estava grávida”, conta.

Para confirmar a dúvida, Bruna decidiu fazer uso de testes de farmácia que deram positivo, porém, ao fazer um exame de sangue ficou confirmado que o distúrbio hormonal era causado pela síndrome do ovário policístico.

Emocional

Distúrbios emocionais também podem interferir no ciclo menstrual feminino. Situações estressantes podem afetar o sistema nervoso central que possui áreas ligadas a função menstrual. Não é à toa que mulheres sensíveis apresentam, frequentemente, irregularidades quando submetidas à situação estressante.

Os distúrbios emocionais levam à ausência da menstruação, mas também há situações em que pode ocorrer o contrário. Mulheres já relataram sangramentos excessivos.

Mudanças de ambiente também podem afetar a menstruação feminina. Uma mudança de casa, cidade ou mesmo a carga de trabalho em excesso, problemas financeiros, familiares ou brigas, que desgastem o emocional de uma mulher, afetam diretamente o ciclo menstrual.

O atraso da menstruação, na maioria das vezes, preocupa as mulheres, fazendo com que elas fiquem ansiosas. Acontece, porém, que esta preocupação com a hipótese de uma possível gravidez só tende a gerar mais estresse, criando um ciclo que prejudica não apenas o ciclo menstrual, mas também a saúde.

