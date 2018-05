Sem apetite sexual? Saiba o que pode ajudar na hora 'H'

Manaus - Uma rotina pesada e a existência de muitos problemas podem deixar o ser humano com a libido baixa. Com isso, muitas pessoas buscam auxílio em remédios caseiros ou consomem alimentos afrodisíacos para dar aquela ajudinha na hora "H". Especialistas procurados pelo Em Tempo explicaram os benefícios dos alimentos e fármacos naturais usados pelos que acreditam nos efeitos benéficos dos chás, ervas e demais iguarias afrodisíacas.

A sexóloga Paula Cristina explica que o bem-estar físico e emocional do parceiro contam bastante para uma noite de prazer e satisfação.

"É necessário que os parceiros estejam relaxados antes de tentar qualquer investida para apimentar a noite de amor. O estresse do dia a dia pode atrapalhar uma relação romântica e transformá-la em uma noite de terror", disse a profissional especialista em sexualidade humana.

Leia também: Caminhar, mesmo que por pouco tempo, aumenta a longevidade, diz estudo

Muitas pessoas buscam, como auxílio, os remédios caseiros, mas Paula ainda explica que o segredo para uma vida sexualmente ativa está na saúde do ser humano e no equilíbrio do corpo, além de uma boa alimentação.

"Alguns alimentos como tomates, chocolates, abacates e até o vinho tinto podem dar aquele 'UP' na prática sexual. Eles ajudam na compensação orgânica do corpo humano e proporcionam mais vigor para as noites de prazer", completou ela.

A nutricionista Carla Cavalcantti contou que o consumo regular de tomates pode ser extremamente benéfico para a saúde humana e para o aumento do apetite sexual.

"O tomate aumenta o controle muscular e relaxa o sistema nervoso. Por sua vez, o chocolate, mas especificamente o cacau, é considerado um afrodisíaco desde os tempos da civilização asteca. A feniletilamina, presente no chocolate, estimula o cérebro e causa uma maior excitação sexual", explicou a profissional.

O vinho tinto também foi citado pela nutricionista e pela sexóloga como um grande aliado para o aumento da libido. "Os italianos são mundialmente conhecidos pela sua virilidade. Eles são os que mais consomem vinho no mundo. O tradicional vinho tinto, quando bebido com moderação, é apontado como um grande aliado para o aumento do ritmo sexual, além de promover um momento especial e bem íntimo entre os parceiros, antes de irem para a cama", concluiu Carla Cavalcantti.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Tiroteio em campo de futebol termina em morte e feridos na Betânia

Técnica em enfermagem é presa por tentar matar 4 recém-nascidos

Igreja promove 'aulões' solidários com principais temas do Enem 2018