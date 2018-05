Saúde e beleza: Desintoxicação orgânica é tendência entre mulheres

Manaus - Explorar ao máximo o poder nutritivo e terapêutico dos alimentos e substituir industrializados por produtos naturais são bases para o tratamento que é tendência do momento em estética e saúde preventiva no Brasil. A desintoxicação orgânica é uma técnica que une dieta de alimentos funcionais, que auxilia na perda de peso e redução de gordura localizada, além de tratar as celulites.

Em Manaus, a novidade foi trazida pelo Espaço Nutriativa Estética Funcional, localizado na Cidade Nova, Zona Norte e, um dos serviços diferenciais são os horários flexíveis para atender às necessidades das mulheres.

Mais que uma dieta, a desintoxicação orgânica oferece inúmeros benefícios à saúde. Ancorado nos alimentos funcionais, o tratamento faz uma 'faxina' no corpo, ajudando a eliminar toxinas que causam doenças e dificultam o metabolismo. O planejamento alimentar é personalizado e busca facilitar a rotina, acelerar a queima de calorias e aumentar a absorção de vitaminas. É o pontapé para quem deseja ficar mais saudável e também uma opção de presente para o Dia das Mães.

“É um tratamento de dentro para fora onde é feito um acompanhamento nutricional que ajuda na liberação de toxinas e a adoção de uma dieta saudável e funcional, reduzindo consumo de açúcar, eliminando os alimentos processados, embutidos e outros industrializados que oferecem muitos riscos à saúde”, explica a nutricionista clínica Daniele Aragão. Ela atua há 14 anos na área e tem o pensamento de disseminar a filosofia da alimentação saudável, motivo pelo qual abandonou o emprego fixo e resolveu empreender, criando a Nutriativa.



A desintoxicação orgânica é uma espécie de caminho suave para quem busca estabelecer hábitos alimentares mais saudáveis. Abolir ou reduzir o consumo de industrializados e adotar uma dieta de alimentos naturais exige disciplina e orientação profissional, adianta a especialista.

Fazer a transição sem ajuda especializada é um risco e pode ser prejudicial à saúde. O tratamento é feito em etapas e leva entre 20 e 40 dias. Envolve biossucos, chás e a reeducação alimentar. Tudo aliado a massagens terapêuticas, procedimentos estéticos e indicação de exercícios físicos.

Segundo a nutricionista, além de eliminar as toxinas, a receita de sucos detox também prepara o organismo para absorver melhor os nutrientes. Depois disso, começa a etapa de substituições de alimentos e introdução de grãos, a elaboração de vitaminas hiperproteicas de frutas que dão maior saciedade. Além de mais saúde, o conjunto de ações se reverte também em redução de medidas.

Diversidade de serviços

Há sete meses em funcionamento, a Nutriativa é uma microempresa genuinamente manauara. O espaço oferece tratamentos personalizados desenvolvidos por uma equipe multiprofissional composta por nutricionistas, enfermeiro e biomédico especializados na área de estética. Uma bióloga cuida de toda a preparação do material utilizado nos procedimentos, como as argilas, o que garante qualidade e exclusividade nas fórmulas dos procedimentos.

Além da desintoxicação orgânica, o Espaço Nutriativa oferece outros tratamentos para quem busca um estilo de vida mais saudável. Os pacotes incluem argiloterapia corporal, facial e capilar, acompanhamento nutricional, massoterapia pós-cirúrgica, drenagem linfática, massagens modeladora, relaxante, redutora e esportiva e tratamentos fisioterápicos, como RPG para reeducação postural e técnicas de Mulligan, Mckenzie e Kinesio taping.

Na área estética, tratamento para estrias, corrente russa, peeling diamantado, lipo enzimática (injetável para gordura localizada) e pump para turbinar o bumbum.

O espaço Nutriativa Estética Funcional fica na Rua Tambiara, 24, Cidade Nova 1, próximo a Academia Live. O espaço atende de segunda a sexta-feira a partir das 9h.

Aos sábados, o atendimento é agendado. A empresa também mantém perfil no Instagram. Mais informações pelo telefone (92) 98814-1662 e no WhatsApp (92) 99317-9152.

