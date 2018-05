Vinagre de maçã emagrece, trata o cabelo e a saúde? Saiba com usá-lo

Manaus - Muito se fala sobre o poder do vinagre de maçã, mas ainda há pessoas que duvidam dos seus benefícios. Especialistas apontam o produto como um poderoso antioxidante e antisséptico, que pode auxiliar no emagrecimento, melhorar a pele, os cabelos e o hálito, além de evitar algumas doenças. Uma outra maneira bastante utilizada pelas donas de casa, é usar o líquido como produto de limpeza natural por ser eficaz no combate às bactérias.

O vinagre de maçã pode ser utilizado de diversas formas e para diferentes finalidades. Ele é considerado como uma alternativa “coringa” em vários aspectos da saúde. Com tantos benefícios comprovados, é comum que também surjam boatos a respeito do fitoterápico. A reportagem do Em Tempo procurou a opinião de uma especialista para descobrir quais os verdadeiros benefícios do vinagre de maçã e desmistificar as versões sobre o produto.

É verdade que o vinagre de maçã auxilia quem busca resultados na dieta, ao mesmo tempo que é benéfico para pessoas que sofrem com a diabetes? Segundo a nutricionista Renata Zacarias, sim! Ela afirmou que o produto reduz os picos de insulina e controla os níveis de glicose na corrente sanguínea. Por conta desse efeito no organismo, o vinagre de maçã auxilia na perda de peso.



“Quando a insulina é aumentada, a perda de peso fica mais difícil e o vinagre de maçã tem o efeito de controle. Então, rapidamente, a insulina estabiliza e isso faz com que a pessoa acabe consumindo menos carboidratos. Isso faz com que o pâncreas libere com muito mais facilidade a insulina, que vai baixar os níveis de glicose no sangue”, pontuou a especialista.

O vinagre de maçã orgânico é o mais indicado para melhorar o aspecto dos cabelos e da pele por não conter conservantes | Foto: Márcio Melo

A técnica de enfermagem Nazaré Andrade, de 52 anos, consome o produto natural com água. “Pelo menos uma vez na semana, eu misturo duas colheres de sopa de vinagre de maçã para dois litros de água e bebo. Essa solução é muito boa para eliminar as bactérias do organismo”, disse a técnica de enfermagem, que curou uma infecção urinária, somente com o consumo do vinagre.



Ainda segundo a nutricionista Renata Zacarias, o líquido também protege o fígado, melhora as articulações, ajuda na digestão e é bom para aliviar queimaduras do sol.

“É um poderoso aliado da musculatura, pois converte a glicose em glicogênio e consegue armazenar melhor no músculo e no fígado para gerar energia”, disse.

A jornalista Joana Queiroz, de 59 anos, usa o vinagre de maçã há mais de um ano para melhorar o funcionamento do fígado. “Eu coloco uma colher de vinagre de maçã e uma colher pequena de açafrão na água morna e bebo. Faço isso toda vez que sinto um mal-estar no fígado”, afirmou. A jornalista também disse que usa para melhorar o hálito e como remédio caseiro para aftas.

Beleza

O vinagre de maçã também melhora o aspecto dos cabelos e da pele, podendo ser utilizado para amenizar a acne e melhorar o hálito por seu efeito antisséptico. Cabelo mais sedoso, diminuição da caspa e queda, foram os efeitos sentidos pela assessora de imprensa Olívia de Almeida, de 31 anos, que começou a utilizar o vinagre de maçã há pouco mais de um mês.

Segundo ela, ao decidir parar de lavar os cabelos com produtos industrializados, começou a usar apenas o vinagre de maçã orgânico para tratar os fios. “Comecei a lavar os cabelos apenas com vinagre de maçã e água. Adotei essa rotina há pouco tempo e já senti a diferença. Eu tinha problema de caspa e notei uma redução considerável. Além disso, percebi o cabelo mais macio e com brilho”, disse.

Muitas pessoas utilizam o vinagre de maçã para limpar eletrodomésticos ou para lavar as roupas | Foto: Márcio Melo

Limpeza da casa

Além de ser utilizado para fins de saúde, o vinagre de maçã também pode ser um auxiliar na limpeza da casa, conforme a nutricionista Renata Zacarias. A técnica de enfermagem Nazaré Andrade usa o vinagre de maçã para limpar a cozinha.

“Eu pego uma toalha, umedeço com o vinagre de maçã e uso para limpar a geladeira e o micro-ondas. É muito bom, tira toda a sujeira e mata as bactérias, não preciso nem usar sabão”, afirmou.



Além de ser utilizado como produto de limpeza para a casa, o vinagre de maçã também é um excelente produto para lavar e tirar odores das roupas. A jornalista Bárbara Ferreira, de 27 anos, aprendeu com a mãe a lavar as roupas com o vinagre de maçã.

“Eu deixo as blusas de molho por 30 minutos na água com vinagre de maçã e depois lavo com sabão”, pontuou.

Orgânico x Industrializado

Segundo a nutricionista Vanessa Pollari, tanto o vinagre de maçã orgânico, quanto o industrializado possuem as propriedades desejadas. Porém, o vinagre de maçã orgânico é o mais indicado para quem procura tratar o cabelo e a pele, por não ter conservantes e ser 100% natural. Ainda segundo a nutricionista, o vinagre de maçã vendido em supermercados pode ser utilizado na alimentação e para fins de limpeza.

Mitos



Apesar da crença popular, o vinagre de maçã não cura anemia e nem artrite, segundo Renata Zacarias.



Contraindicações



O uso do vinagre de maçã não é aconselhado para pessoas com problemas digestivos. “Problemas digestivos podem ser agravados com o vinagre de maçã”, disse a especialista.



Formas de consumo



Vinagre de maçã pode ser consumido na comida, em temperos de saladas, carnes ou até mesmo acrescentado direto na refeição. A técnica de enfermagem Nazaré Andrade também usa o vinagre de maçã para temperar a comida. “Eu misturo na comida, no frango, na carne e no peixe. É excelente e fica uma delícia”, afirmou.



Cuidados



Segundo a nutricionista Renata Zacarias, deve-se manter o vinagre de maçã na geladeira ou em ambiente fresco para não ter alteração no paladar.

