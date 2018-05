Saiba mais sobre o açaí, o superalimento da Amazônia

Manaus - O açaí é o fruto da açaizeira, palmeira que cresce na região amazônica. O fruto de cor violeta escuro ou negro, é considerado um superalimento e uma das fontes mais ricas de antioxidantes, sendo muito utilizado para fazer bebidas, geleias, doces e sorvetes.

No Amazonas, a receita mais tradicional ensina a misturá-lo com açúcar e farinha de mandioca ou tapioca. Há quem prefira prepará-lo num pirão com farinha para acompanhar peixe assado.

Pode ser acompanhado com varias guloseimas | Foto: Márcio Melo

A fruta tornou-se popular em todo o Brasil, após cair no gosto de quem pratica esportes, especialmente para as pessoas que frequentam academias, adeptas dos cuidados com a saúde e nutrição. Isto porque, a fruta é um energético natural, possuindo fósforo, cálcio e ferro, além de ser uma excelente fonte de fibras, proteínas, lipídios e vitaminas.

Palavra da nutricionista

A Nutricionista Raisa Lima destaca as vitaminas e os nutrientes que a fruta possui, prevenindo até o envelhecimento antecipado. “O Açaí roxo é rico em vitaminas C, E e as do complexo B, fortalecendo o nosso sistema imunológico e prevenindo o envelhecimento precoce. Além disso, é fonte de fibras, ajudando a regular o intestino e a combater a prisão de ventre”, disse Lima.

Segundo a Nutricionista, o açaí possui também grande quantidade de cálcio, o que facilita o ciclo menstrual das mulheres, além de fazer bem para o coração, podendo diminuir e combater disfunções cerebrais, que levam à bipolaridade.

| Foto: Reprodução

Ciência



A cientista Cláudia Blair Matos, PHD em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e University of Tennessee (UTK), aponta que o fruto é rico em antioxidantes, protegendo o organismo contra a ação de radicais livres, ou seja, substâncias que favorecem o envelhecimento.

“O açaí elimina radicais livres, tem uma densidade nutricional e energética alta, ácidos graxos e capacidade de proteger o cérebro. Se você consumir 100 gramas da polpa pura, você está ingerindo 5g de proteína, 20g de gordura e 51g de carboidrato. Por isso, o ideal é consumi-lo sem nenhum aditivo, já que é um alimento completo”, finaliza Blair.

Quando comparado com as frutas vermelhas (amora, morango, cereja, framboesa), a Nutricionista Raisa Lima diz que o açaí é o que tem maior quantidade de antioxidante. Segundo Lima, 100g de açaí é o equivalente a 50% de antioxidante por dia.

Sara Letícia comendo açaí na rua Belo Horizonte, Compensa | Foto: Márcio Melo

A menina Sara Brasil, de três anos, adora ir tomar açaí com o pai, nas centenas de estabelecimentos especializados no comércio da fruta que existem em Manaus. Moradora do bairro Compensa, ela sabe dizer porque gosta de açaí. ”É muito bom o gosto. Eu como tudo que for de açaí, sorvete, picolé, dindin", conta à reportagem.

No Amazonas, assim como em todos os estados da região Norte, o consumo da fruta é uma tradição nas famílias. A cientista Cláudia Blair, aponta que o açaí do Amazonas possui 80% mais antioxidantes do que o açaí do Pará.

Palmeira açaízeira | Foto: Agência Pará

