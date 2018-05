Hemoam busca doadores de sangue na Compensa

Manaus - A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), realizará, neste sábado, 12 de maio, uma ação de captação de doadores de sangue no bairro da Compensa.

A ação de captação ocorrerá das 8h às 17h, no Centro Desportivo da Compensa (CDC), localizado na Rua Belo Horizonte, 1000, na zona oeste de Manaus. A ação faz parte do projeto "Vidas por Vidas", da Associação Central Amazonas - Igreja Adventista (Aceam), com quem a instituição possui parceria para captação de doadores.

Leia também: Mouhamad é condenado a 15 anos de prisão por desvios na saúde do AM

A expectativa da instituição é que a campanha de coleta externa possa contribuir com o estoque de sangue do Hemoam. De acordo com a coordenadora regional de jovens da Aceam, Erika Coutinho, o objetivo do projeto é contribuir com o Hemoam, além de promover a solidariedade. “Desenvolvemos esse projeto durante o ano inteiro, dividindo as ações por áreas. Vamos ajudar nosso semelhante por meio da doação”, afirmou.

Doador

Para doar sangue a pessoa precisa apresentar documento oficial com foto e ter entre 18 e 69 anos. Menores de idade também podem doar, mas devem ter autorização dos pais ou responsáveis. O doador precisa estar bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. Não é preciso estar em jejum para doar sangue.

Leia mais: Mulher é atropelada em faixa de pedestres de avenida no Alvorada

Corpo de homem é encontrado boiando na Marina do Davi, na Ponta Negra

Imigrantes acampados na Praça da Saudade recebem ajuda da prefeitura