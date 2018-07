No período de estiagem é preciso redobrar os cuidados com a hidratação

São Paulo - Em muitas regiões brasileiras, o inverno é um período de tempo frio e seco. A estiagem prolongada pode trazer diversos incômodos e aumentar a incidência de visitas aos hospitais e prontos-socorros. Mas, por que isso ocorre?

A otorrinolaringologista Dra. Maura Neves, explica que a principal função do nariz é umidificar, filtrar e aquecer o ar que inalamos e, quanto mais seco está o ar, maior é a demanda da mucosa nasal para conseguir exercer sua função.

“É por isso que, nos períodos de estiagem, a mucosa nasal fica ressecada, levando a microfissuras que podem sangrar”, explica.

Esse sangramento pode ser rápido e se resolve sozinho. A atenção especial é no caso de pacientes que perdem sangue de forma mais profusa, necessitando de auxílio médico, como aqueles que fazem uso de medicamentos anticoagulantes ou anti-hipertensivos ou que têm algum problema de saúde.

“Mas pessoas saudáveis também podem ter sangramentos intensos”, alerta.

Outro problema do tempo seco é que ele afeta as defesas da mucosa respiratória, nos deixando mais suscetíveis a doenças como gripes, resfriados, rinites, sinusites e outras enfermidades típicas da estação.

“O ressecamento nasal pode ser amenizado através de lavagem nasal com solução salina várias vezes ao dia, principalmente se usar um gel no lugar do soro, pois ele permanece mais tempo no nariz. Outra medida é colocar umidificadores no ambiente e aumentar a ingestão de líquidos para manter o equilíbrio no organismo”, enumera Dra. Maura.

A higiene nasal também é importante. A otorrino ensina que a lavagem do nariz com solução salina deve ocorrer três vezes ao dia como forma de prevenção e, no caso de doenças respiratórias, aumentar essa frequência para até seis vezes ao dia. “E se houver a sensação de ressecamento, apesar das lavagens, pode ser usada a solução salina em gel para aliviar o desconforto.”

