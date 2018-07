Ufam oferece atendimento gratuito para reabilitação neurofuncional

Manaus - Proneuro é um programa de atendimento gratuito a população, oferecido pelo cursos de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O projeto, sob coordenação da Drª Carmem Silvia da Silva Martini, está com vagas abertas para pacientes com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, pós-acidente vascular cerebral e Parkinson.

O programa de atendimento é completo e utiliza diversos métodos e serviços de saúde como cinesioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, psicologia, atividade física, assistência social, enfermagem e o RDM, que é a reprogramação da dinâmica muscular.

Carmen importou uma técnica desenvolvida pelo fisioterapeuta Dr. Miguel Pinto, que também é especialista em posturologia. A técnica hoje auxilia cerca de 30 pacientes por mês.

“O quadro de lesão neurológica de um paciente é muito difícil reverter e ter 100% de êxito e regeneração, porém é possível melhorar a qualidade de vida desses pacientes e aumentar a expectativa de sobrevida dessas pessoas", explicou Carmen Martini.



Para se inscrever no programa de tratamento o paciente precisa apresentar um diagnóstico médico atestando doença neurológica com encaminhamento para reabilitação. A inscrição deve ser feita por meio do número e telefone 92 98815-8209.

*Com informações da assessoria.

