Saiba quando o esquecimento recorrente pode ser preocupante

Manaus - O esquecimento é recorrente na vida da maioria da população. Esquecer datas ou não lembrar onde estão as chaves torna-se cada vez mais comum no corre-corre diário. Porém, a falta de memória não precisa ser motivo de desespero, pois nem sempre está relacionada a doenças neurodegenerativas.



Reclamação muito frequente no consultório do neurologista, o esquecimento é a incapacidade de reter uma memória. É comum que em pacientes jovens, tal queixa esteja relacionada com a desatenção causada por falta de concentração, o que é natural e acontece de maneira corriqueira, como explica a neurologista Natália Corrêa De Luca.

“A variedade de estímulos, aos quais estamos expostos, pode tornar difícil manter uma boa atenção concentrada, tornando então esta queixa comum. Estamos, frequentemente, lidando com várias preocupações, associado ao uso do celular para acessar informações diversas, em vários momentos do dia, e tudo isso em conjunto aumenta a chance de esquecer. É comum vermos pessoas questionando onde guardou bolsa ou onde colocou as chaves”, afirmou a especialista.

Causas

Mesmo que, muitas vezes, o esquecimento esteja relacionado à falta de atenção (o que é considerado comum), quando ocorre em níveis fora do normal, pode estar diretamente ligado ao estresse, ansiedade ou depressão.

Segundo a neurologista Natália Corrêa De Luca, quando o esquecimento está relacionado ao comprometimento da memória, há dois grupos principais de causas estudados pelos especialistas.

"As chamadas potencialmente reversíveis, que incluem desde alterações hormonais, infecções e déficit de vitaminas até quadros de depressão grave; e as causas neurodegenerativas, que tem como a Doença de Alzheimer seu maior representante".

Nem sempre o esquecimento deve ser motivo de preocupação | Foto: Marcely Gomes





Ainda segundo a neurologista, o esquecimento relacionado a doenças neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer, é mais frequente em idosos, principalmente, após os 65 anos. A disfunção aumenta de acordo com o passar da idade.

“A doença tende a se manifestar, inicialmente, com esquecimento, com o paciente repetindo as mesmas histórias ou as mesmas perguntas. Lentamente, isso progride afetando outras capacidades cognitivas do indivíduo. É comum que este paciente tenha uma boa capacidade de memória para fatos antigos, no entanto, não consegue armazenar memórias mais recentes. Com o progredir da doença, ele pode ter dificuldade em lembrar nome de parentes próximos, por exemplo".

Quando se preocupar?

Os pequenos esquecimentos diários não devem ser considerados preocupantes, porém, com maior frequência, podem causar prejuízo do funcionamento do indivíduo. A repetição do esquecimento chama atenção para a necessidade de avaliação profissional para quadros de ansiedade, por exemplo.

Pacientes idosos devem ficar sob observação quando há dificuldade de reter memórias para eventos novos, dificuldade de planejamento ou de resolução de problemas.

O esquecimento, quando ocorre em níveis fora do normal, pode estar diretamente ligado ao estresse, ansiedade ou depressão | Foto: Divulgação





“Quando uma atividade que o indivíduo sempre realizou com facilidade, torna-se difícil ou impossível, como a dificuldade de manter uma conversa ou raciocínio, ou quando apresenta dificuldade de se localizar num local que lhe é familiar, isso tudo leva a crer que há necessidade urgente de uma avaliação médica”, pontuou a neurologista Natália De Luca.

Ainda conforme a especialista, essas situações não devem ser atribuídas ao envelhecimento normal em paciente acima dos 80 ou 90 anos. O idoso que tem uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, pode se apresentar resistente e não reconhecer estas dificuldades, que é um sintoma que faz parte da doença.

Tratamentos



O tratamento para o esquecimento depende diretamente de cada diagnóstico. Nos casos de esquecimento corriqueiro, não é necessária a avaliação profissional, porém alguns exercícios básicos podem ajudar a aumentar a concentração e exercitar a memória.

Focar a atenção em uma tarefa específica, de cada vez, pode auxiliar a diminuir estes episódios de esquecimento, assim como manter uma rotina de vida saudável. É necessário ter um bom sono, alimentação balanceada e atividade física regular.

“Essas medidas, em associação ao estímulo intelectual frequente, podem minimizar esses episódios e ainda prevenir outras doenças”, afirmou a neurologista.

O idoso que tem uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer, pode se apresentar resistente e não reconhecer estas dificuldades | Foto: Divulgação





Doenças degenerativas como o Alzheimer, que ainda não possuem tratamento curativo, são tratadas com medicamentos que podem “desacelerar” a progressão da doença. O acompanhamento constante, junto ao neurologista, e o apoio dos familiares são fundamentais para a compreensão e manejo do paciente.

“É frequente a necessidade de um acompanhamento multiprofissional, principalmente no avançar da doença, já que - com a progressão - o paciente tende a perder sua capacidade de autocuidado e pode se tornar acamado”, pontuou a neurologista Natália De Luca.

Dicas para exercitar a memória

A reportagem do Em Tempo reuniu algumas dicas de como otimizar a memória e evitar doenças neurodegenerativas:

1- Tenha uma vida saudável

A prática de atividade física regular em associação a uma alimentação balanceada, comprovadamente previne a Doença de Alzheimer!

2- Foque em uma atividade por vez

Procurar fazer associações na hora de memorizar alguma informação também pode ajudar

3 - Mantenha uma vida social ativa e estimule o intelecto

Fazer palavras cruzadas, quebra-cabeças, caça-palavras, aprender um novo idioma, tocar um instrumento e qualquer atividade nova são importantes para exercitar a mente. Ler e escrever também são ótimas atividades que estimulam o cérebro.

Quanto mais cedo se iniciar medidas preventivas como estas, melhor a qualidade de vida imediata e mais chances se tem de se prevenir doenças no futuro.

