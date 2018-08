Suor incomoda? Hiperidrose causa desconforto, mas pode ser tratada

Manaus - O suor é fundamental para o equilíbrio e regulação da nossa temperatura corporal, porém, em algumas pessoas, essa produção é excessiva, onde chamamos tal condição de Hiperidrose. Alguns pacientes manifestam esse suor em excesso nas mãos que se encontram sempre molhadas interferindo de modo direto no seu convívio interpessoal, e por causa disso, o ato de cumprimentar alguém ou até mesmo a demonstração de afeto e cordialidade se torna uma situação desagradável.

Outros pacientes, manifestam esse problema na região das axilas causando constrangimento e estresse social devido às marcas de suor que ficam nas roupas, deixa uma imagem de “pizza”. A hiperidrose também pode ocorrer nos pés e no rosto, interferindo significativamente na autoestima.

A hiperidrose (Suor excessivo) interfere nas tarefas diárias, nas atividades de trabalho e interações sociais, sendo comparada nos questionários de qualidade de vida à doenças como psoríase grave e doença renal terminal.

Estima-se que cerca de 2% da população mundial sofra desse mal mas muitos pacientes nem sabem que existem tratamentos para esse tipo de distúrbio. E é sobre isso que falaremos nesse artigo.

As opções terapêuticas incluem desde medicamentos de uso tópico (loções e cremes), medicamentos de uso sistêmico (via oral) e procedimentos cirúrgicos, que possuem resultado limitado e transitório ou que apresentam riscos de complicações que são menos frequentes nas formas de tratamento que iremos discorrer.

Dentre as opções encontradas atualmente no mercado e que julgamos mais adequadas, utilizamos a Toxina Botulínica cuja marca mais conhecida é o Botox®️. A aplicação é segura, pouco dolorosa e sem efeitos colaterais importantes. O seu efeito começa em 2 a 4 dias, com duração de 4 a 9 meses. Reaplicações podem ser realizadas nesses períodos para os resultados serem mantidos.

Recentemente, o uso da radiofrequência robótica microagulhada vem demonstrando eficácia e segurança, sendo uma excelente ótima opção no tratamento dos casos moderados e mais severos de suor excessivo nas axilas.

Pensando nisso, temos disponível na Clínica Dr Ilner Souza, o EndyMed Pro, plataforma consagrada nas clínicas mais famosas do Brasil, que possui a tecnologia de radiofrequência robótica microagulhada. Oferecendo mais conforto para o paciente e um maior controle da produção excessiva de suor, com reaplicações realizadas após 12 meses.

A hiperidrose é um distúrbio que acomete grande parte da população mundial e afeta de forma considerável a qualidade de vida do seus portadores. Muitos nem sabem que existem tratamentos para essa condição. Os dermatologistas são profissionais habilitados para esclarecer dúvidas e realizar o tratamento e devem encorajar os pacientes a procurar ajuda.

Colaborou: Lucas Felix

