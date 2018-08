Hábitos simples para ter um coração incansável

Manaus - Em tempos de intenso estresse físico e mental é comum ver pessoas sofrendo com doenças cardiovasculares. Além disso, estamos em uma época, em que informações políticas e econômicas causam apreensão, tamanha é a influência que tais medidas exercem na vida cotidiana. Esse "labirinto de emoções", aliado a maus hábitos alimentares e vida sedentária, é um passo para as doenças coronarianas.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Em 2015, por exemplo, estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram com problemas do coração, representando 31% de todas as mortes em nível global.

Para tratamento das doenças cardiovasculares, existe um especialista encarregado de municiar o paciente de informações sobre a doença, além de métodos de prevenção: o médico cardiologista. E é tão grande a importância desse profissional nos dias atuais, até existe o Dia do Cardiologista, comemorado nesta terça-feira (14).

Infarto é o estopim de uma doença cardiovascular, e é causado pelo excesso de trabalho e estresse. No entanto, pode ser evitado com um estilo de vida saudável. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Cardiologia para baixinhos...



Um cardiologista tem um tempo de formação acadêmica aproximado de oito anos, sendo seis deles no curso superior de Medicina, e mais dois na especialização em Cardiologia. Na especialização, por exemplo, há o contato com disciplinas como a angiologia, que é o estudo dos vasos sanguíneos; e a cirurgia cardiovascular, que é justamente o procedimento cirúrgico para tratar o coração.

Mas se engana quem pensa que um médico cardiologista trata apenas adultos e idosos. As crianças também são alvo das preocupações dos especialistas, e para os pequenos, existe justamente uma área de formação mais específica: a cardiologia pediátrica.

O médico Felipe Guimarães, de 35 anos, cuida do coração de crianças desde 2012, e chega a atender pelo menos 10 pacientes por semana em seu consultório no Hospital Adventista de Manaus (HAM), localizado no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. Segundo ele, além da diferença da faixa etária, outra coisa diferencia a cardiologista adulta da pediátrica: o tipo de problema.

Felipe Guimarães é cardiologista pediátrico há seis anos. Segundo ele, os maiores problemas cardíacos em crianças são congênitos. | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

"No caso dos adultos, os problemas de coração geralmente são aqueles adquiridos ao longo da vida, como a hipertensão, o infarto, entre outros. Já nas crianças, os problemas cardíacos são aqueles congênitos, isto é, aqueles com os quais a criança já nasce, sendo hereditário ou não. Isso não impede, claro, que uma criança tenha um problema cardíaco adquirido", explica o médico.



No caso dos pequenos, a prevenção de um problema adquirido no futuro se baseia justamente em duas coisas que eles adoram: alimentação saudável e exercícios físicos. "A alimentação deve ser rica em frutas, verduras e legumes, bem balanceada. Já as atividades físicas podem ser as mais simples, como o brincar. Mantendo essas duas atividades de forma regular, além de outros hábitos saudáveis, a saúde vai longe", completa o especialista.

...E para os grandões

Já nos adultos, os principais problemas que afetam o coração são o infarto e o acidente vascular cerebral (AVC). Não à toa, segundo dados da Opas, 6,7 milhões das mortes registradas em 2015 por doenças cardiovasculares foram por acidente vascular cerebral. Segundo a médica Priscila Marques, de 32 anos, que atende na Hapvida, casos assim podem ser evitados com um estilo de vida mais saudável.

"Não existe outro remédio. Se a pessoa quer evitar um infarto ou um AVC, é preciso mudar o estilo de vida, com uma alimentação saudável, atividade física, controle de peso e não fazer uso de cigarro ou álcool", afirma a cardiologista, que atua há quatro anos na área.

Priscila Marques, que já tem quatro anos de experiência na cardiologia, afirma que, para prevenir males como infarto e AVC, as pessoas precisam ter um estilo de vida saudável. | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

A especialista, no entanto, ressalta que não são poucas as vezes que se depara com casos de doenças cardiológicas que não tem a ver com o estilo de vida, mas que estão na genética dos pacientes. "É claro que existem aqueles casos em que a pessoa é magra, mas tem o problema cardíaco. A gente chama isso de dislipidemia familiar, que é quando o problema já vem de família. Nesse caso, o problema vem pelo tratamento cotidiano".



E na hora de prevenir os problemas, Priscila recomenda que a cada ano, homens e mulheres devem fazer uma visita ao cardiologista para ver como está o coração. "E tem que ser uma visita longa, com vários exames. Nessa avaliação, o cardiologista não faz apenas um exame de sangue, mas também um exame físico, escutando o coração, entre outros procedimentos. Depois de todos esses exames e avaliações, é o especialista que vai definir de quanto em quanto tempo o paciente precisa voltar ao consultório", completa.

E quando é o médico que precisa mudar?

Parece um paradoxo dizer que até mesmo alguns médicos não seguem, de vez em quando, as próprias recomendações que eles dão aos pacientes. No entanto, acontece, como foi o caso do cardiologista Everton Gomes, de 44 anos. "Como cardiologista, sempre trabalhei em unidades de terapia intensiva e em unidades coronarianas, e percebia que eu estava vivendo aquilo que eu via nos meus pacientes", afirma o especialista.

Dieta essencial

Manauara de nascimento e ex-morador do bairro da Raiz, na Zona Sul da capital, Gomes reside hoje em São Paulo (SP), onde é médico do Hospital Adventista de São Paulo (HASP) e do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU/USP). No HU, ele coordenou a pesquisa "Análise da Dieta e Hábitos de Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia", conhecida como Estudo Advento, que estudou mais de 1400 pessoas entre 2013 e 2016, que eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD).

Segundo Everton, o sucesso do estudo, deveu-se ao fato de que os resultados saíram totalmente diferentes do esperado. "Achávamos que ser vegetariano era algo de gente rica, mas o estudo mostrou que as pessoas que adotavam uma dieta ovolactovegetariana eram pessoas cuja renda familiar era de três salários mínimos. As pessoas que tinham mais hábitos saudáveis tinham um peso menor, índice de massa corpórea menor e até pressão arterial e colesterol controlados, mesmo aqueles que não seguiam o vegetarianismo à risca".

Everton Gomes, de 44 anos, é amazonense, mas mora em São Paulo. Ele coordenou estudo sobre saúde envolvendo estilo de vida saudável. | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

O estudo detectou que, em comparação com não-adventistas, os adventistas, por terem um estilo de vida melhor, eram menos propensos a ter doenças cardíacas. O maior efeito da pesquisa, no entanto, foi no próprio Everton, que mudou seu estilo de vida por completo. Em um ano, ele, que pesava 128 quilos, passou a pesar 82 quilos, perdendo um total de 46 quilos.

"Meu colesterol, que estava ruim, normalizou em menos de dois meses. No primeiro mês, eu perdi 13 quilos, e no segundo, eu perdi 8. Mudei alimentação, passei a fazer exercícios físicos, e o mais interessante é que não foi algo de outro mundo. Foi uma mudança e uma reeducação alimentar".

O médico, no entanto, credita sua mudança ao uso de oito remédios naturais: ar puro, água, luz solar, atividade física, temperança, alimentação saudável, repouso e confiança no poder divino. "Esses conselhos viraram moda na medicina nos últimos 20 a 30 anos, mas existem há mais de 160 anos. Nós detectamos isso no "Estudo Advento": os adventistas de todas as classes sociais seguem esses conselhos, e olha que são hábitos simples! Não importa a classe econômica da pessoa: se ela incluir esses hábitos no cotidiano, vai ter uma saúde melhor", recomenda Everton.

