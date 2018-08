Acadêmicos de medicina ensinam a realizar reanimação cardiopulmonar

O evento acontece no 3º piso do centro de compras | Foto: Divulgação

Manaus - Você sabe identificar uma parada cardiorrespiratória ou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar? Neste sábado (18), das 10h às 22h, acadêmicos e professores de medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) estarão no shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, ministrando gratuitamente essas ações ao público.

A atividade faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar e acontece no terceiro piso (L3), próximo ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O chefe de treinamento didático do projeto Alfa Manaus, Ronaldo Almeida, explica que a parada cardíaca pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa e em qualquer lugar. No entanto, aproximadamente 90% das vítimas morrem antes de chegar ao hospital.

“Podemos reverter esse quadro com mais pessoas sabendo como agir em uma situação como essa. Durante a atividade, a população poderá praticar a reanimação em manequins de adulto e bebê, tirar dúvidas e também aprender a utilizar o desfibrilador automático”, disse Ronaldo.

“Quanto mais pessoas souberem realizar uma Reanimação Cardiopulmonar, independente se são profissionais da saúde ou não, mais vidas serão salvas”, destacou a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

