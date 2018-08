Produtos prometem dar fim aos cabelos danificados e quebradiços

Manaus – Quem nunca gastou horas tentando hidratar os cabelos que atire a primeira pedra! A busca pelos fios perfeitos e hidratados é uma constante na vida das mulheres e até mesmo dos homens.



Segundo a cabeleira Elane Sena, o uso excessivo de produtos químicos para realçar os cabelos muitas das vezes danificam os fios, tornando-os ásperos e quebradiços. “Repaginar o visual é um dos pedidos que sempre recebo no salão, porém muitas clientes acabam não mantendo o cuidado necessário para deixar os fios sempre hidratados e acabam com os cabelos sem vida e sem brilho meses depois da mudança”, contou.

Elane ainda explica que muitas clientes também se confundem na hora de usar produtos ideais que garantam a recuperação dos fios. “Recebo muitas clientes com dúvidas sobre o que usar e como usar”. Ela conta que com a gama de produtos que existem no mercado, muitas arriscam e acabam prejudicando ainda mais os cabelos.

Pensando justamente em melhorar os aspectos dos fios, recuperar o brilho e a maciez, o Boticário lançou a linha Match SOS Reconstrução que repara fios severamente danificados, deixando-os macios e hidratados em 15 dias.

Cabeleireira Elane Sena | Foto: Marcio Melo

Para testar a eficácia do produto, O Boticário convidou o EM TEMPO para testar a nova linha. Já na primeira aplicação é possível ver a diferença e a ação dos produtos. Os cabelos ressecados tornaram-se brilhantes e macios.



Sena, que foi a profissional que aplicou os produtos, notou a textura e o aroma da linha. "É possível perceber que o produto é bastante consistente, permitindo uma aplicação bastante eficaz nos fios, a fragrância é excelente, pois deixa um cheirinho maravilhoso nos cabelos".

Mas não é só no salão que você pode usar os produtos! Preparado para ser usado no dia-a-dia, a aplicação pode ser feita principalmente em casa.

A jornalista Milena Soares também testou e aprovou. "A linha Match SOS Reconstrução é maravilhosa mesmo! Com uma aplicação meu cabelo ficou muito macio, nem precisei fazer chapinha. Os produtos deixaram meus fios leves e com uma sensação de limpeza, igual quando vamos no salão", contou.

Jornalista Milena Soares testou e aprovou a linha Match SOS Reconstrução de O Boticário | Foto: Divulgação

Agora lembre-se! Um cabelo bem hidratado merecem cuidados constantes e o EM TEMPO separou 5 dicas para você:



- Se você possui o cabelo oleoso o ideal é lavar sempre com a água fria, pois a água morna estimula a oleosidade nos fios;

- Não use secador com muita frequência. O secador produz ar quente e artificial que, usado com frequência, enfraquece o cabelo;

-Não durma com os cabelos molhados. A umidade faz o cabelo quebrar facilmente. Sempre os seque antes de ir dormir;



- Mantenha a mente tranquila. Nada prejudica mais o cabelo do que o estresse. Mesmo que você cuide dos fios, eles não crescerão nem serão tão sedosos e macios, se você não leva uma vida tranquila e livre de angústias;

- Alimente-se bem. Se você evita proteínas, gorduras naturais e vitaminas essenciais na dieta diária, os cabelos acabarão sendo afetados.

Então já sabe para ter um cabelo bem hidratado, macio e sedoso, só depende de você!

Linha Match SOS Reconstrução - O Boticário | Foto: Márcio Melo

