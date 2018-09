Alimentação saudável pode ajudar a combater a prisão de ventre

Manaus - Já sentiu aquela vontade de ir no banheiro e, quando chegou lá, nada aconteceu? Saiba que esse problema, a prisão de ventre, que também é chamada de constipação intestinal, pode ser resolvido apenas com a alimentação.

A prisão de ventre, basicamente, é caracterizada como a dificuldade para evacuar. Geralmente, ela se apresenta com fezes duras e ressecadas, e pode acontecer se o paciente não evacuar por, pelo menos, três vezes por semana. E o problema não afeta só uma ou duas pessoas. Dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) mostram que 20% dos brasileiros sofrem com o problema, que é mais recorrente em mulheres acima dos 50 anos de idade.

A médica gastroenterologista Norma Jatobá, de 62 anos, diz que a maioria dos casos de prisão de ventre que ela atende são em jovens entre 15 e 28 anos. "Pelo menos 90% dos casos que eu atendo são em adolescentes, e isso é muito por conta da má alimentação e do estilo de vida. Os jovens estão passando na frente no quesito de doenças funcionais", explica a médica, que atua na área há 37 anos e hoje atende na Hapvida.

Norma Jatobá atua como gastroenterologista há 37 anos | Foto: Arquivo pessoal

Causas e consequências



Embora só se perceba a prisão de ventre quando se está no banheiro ou na frente de um especialista, o mal está intimamente relacionado aos fatores primários e secundários. Os secundários seriam as doenças que tem a prisão de ventre como um sintoma, mas os primários estão relacionados com uma dieta pobre em fibras e com pouca ingestão de líquidos, em especial a água. Sedentarismo e estresse também entram no bolo que ajudam a intensificar a prisão de ventre.

A prisão de ventre ainda pode desencadear em um alto nível de estresse, com o comprometimento da produção de hormônios e neurotransmissores, o que acaba gerando dores musculares, alterações psicológicas. Não à toa, diz-se que aquele que vive com raiva ou se chateia por qualquer motivo, está "enfezado".

Além disso, a prisão de ventre ainda pode causar outras consequências, como hemorroidas, fissuras anais e outras complicações de ordem intestinal, podendo gerar, inclusive, um câncer. "Não é que o câncer vá se gerar na prisão de ventre, mas se não houver um cuidado desse mal, as complicações virão, e virão em peso, porque uma função que deve ser cumprida está deixando de ser feita", salienta Norma Jatobá.

Cuidados e prevenção

A médica ressalta que a prevenção deve começar na alimentação, com uma dieta rica em fibras, além da ingestão de bastante líquido. A atividade física também é um fator diferencial, uma vez que ajuda na pressão do abdômen e na vascularização intestinal.

Outros alimentos que também podem ajudar a sanar a prisão de ventre são o mamão e a ameixa, além de suplementos como a linhaça e a chia, que ajudam na prevenção e no funcionamento regular do intestino. "O que nós recomendamos também é que quem está com prisão de ventre use probióticos como o kefir e a kombucha. A prioridade, no entanto, deve ser os alimentos naturais, como verduras, legumes, frutas, nozes e os vegetais de folhas verdes, que são os que contém magnésio. Além, claro, do mamão", completa.

Mamão é rico em papaína, uma enzima proteolítica que auxilia na digestão de proteínas e diminui o tempo de exposição do bolo fecal | Foto: Reprodução

Confira abaixo alguns alimentos que ajudam no combate à prisão de ventre!



Abacate: Embora pareça gorduroso, o abacate contém as gorduras monoinsaturadas, que auxiliam na lubrificação das fezes. Essa lubrificação impede o principal efeito da constipação e ajuda na hora de evacuar.

Abacaxi: O abacaxi contém bromelinas, enzimas que contribuem com uma digestão melhor das proteínas, facilitando a digestão pesada.

Ameixa: Rica em fibras insolúveis e em sorbitol, que é um laxante natural. Sua eficácia já foi comprovada como um laxante mais espontâneo e rápido.

Mamão: O mamão é rico em papaína, uma enzima proteolítica, que auxilia na digestão de proteínas e diminui o tempo de exposição do bolo fecal.

