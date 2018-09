Malária: Municípios do Alto Rio Negro estão em situação de emergência

confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus - A malária preocupa novamente esse ano, mais de 46 mil casos foram registrados. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, de janeiro a agosto 2018, o Amazonas registrou 46.900 casos de malária, uma redução comparado ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 50.547 casos, mesmo assim a situação é preocupante.

No interior do estado, os municípios do Alto Rio Negro estão em situação de emergência, o problema maior é com os agentes de endemias, eles reclamam da falta de condições mínimas para fazerem o trabalho de combate ao mosquito. Os agentes dizem ainda que a alimentação é de má qualidade e que muitos deles estão adoecendo.

Confira a reportagem da TV em tempo

