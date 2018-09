Em Tempo de Manaus + Saudável tem meta de perda de 1 tonelada em peso

O casal Belota está a frente do programa. | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Motivação, emagrecimento saudável e combate a obesidade com qualidade de vida são algumas das propostas do programa Manaus + Saudável que conta com a parceria do Em Tempo. A abertura da 8ª edição do evento ocorreu na noite desta sexta-feira (14), no auditório da Unip, na zona Centro-Sul da capital.

Nesta edição, 114 participantes, de 11 academias vinculadas ao programa, estão unidos para fazer a reeducação alimentar. Eles têm como meta a perda de 1 tonelada de gordura, na soma geral do grupo. Ao final do programa, serão distribuídos prêmios no valor de R$ 15 mil para os primeiros colocados.

Mais de 100 inscritos nesta edição. | Foto: Marcely Gomes

Segundo Marcelo Belota, coordenador e idealizador do programa, a 8ª edição está sendo um sucesso ainda mais com a parceria do Em Tempo. "Eu não tenho dúvida nenhuma de que vamos bater esta meta de eliminar 1 tonelada de gordura e já temos mais de 100 inscritos".

Ele explicou que as pessoas estão realmente motivadas para começar o programa.

"Estamos dando início hoje e domingo teremos a corrida do outro lado da ponte. Veremos pessoas no final chorando, emocionadas, pessoas que nunca conseguiram fazer uma corrida de 5 km. Gente que me procurou e disse que não conseguia antes amarrar nem o próprio cadarço. Esse tipo de sonho que o Manaus + Saudável está realizando".

Marcelo ainda contou que o Em Tempo vai realizar um reality show, mas guardou alguns detalhes a sete chaves. "O SBT e o Em Tempo estão segurando e soltando aos pouquinhos as informações".

O evento contará com o acompanhamento de profissionais cardiologistas, educadores físicos e nutricionistas.



Participantes

Domingos sofreu depressão e acabou engordando, mas está motivado nesta edição para emagrecer com saúde. | Foto: Marcely Gomes

Domingos Sávio Souza, de 59 anos, é funcionário público e já participou de outras edições. Ele contou que conheceu Marcelo Belota quando ainda treinava Jiu-Jitsu, antes dele criar o programa. No entanto, enfrentou problemas como a depressão e engordou até chegar a marca de 140kg. Hoje ele tem pouco mais de 100 kg.

O funcionário público acredita no Manaus + Saudável, justamente porque é um programa que motiva as pessoas. "O que funciona aqui é a motivação. Geralmente, a pessoa obesa já tentou emagrecer de várias maneiras. O que o programa se diferencia e acrescenta é motivação. A pessoa motivada consegue.o que deseja".

Margarida

Margarida foi campeã da 4ª edição, mas teve problema de depressão e voltou nesta edição para se superar. | Foto: Marcely Gomes

A artesã Margarida Assunção, de 54 anos, contou que escolheu o Em Tempo de Manaus + Saudável para poder emagrecer com saúde e passear com os netos. "Poder curtir meus netos e minhas filhas com saúde será uma grande satisfação."

Margarida era fumante e, ao deixar de fumar, acabou engordando mais de 120 kg. Ela contou que também adquiriu uma depressão. Ela já foi campeã da 4 ª edição do programa, mas teve uma recaída e voltou a engordar.

"Está nesse grupo faz com que a gente saia da zona de conforto para buscar o melhor. Porque sozinho você não consegue e eu tenho experiência própria nisso".



Manaus + Saudável

Marcelo Belota idealizador do programa. | Foto: Marcely Gomes

O Manaus + Saudável é um programa pioneiro de emagrecimento idealizado pelo competente profissional de Educação Física, Marcelo Belota, que sempre desempenhou seu papel de técnico e treinador com excelência. Mas, para ele, isso não era o suficiente.

A proposta do programa Manaus + Saudável é, em 90 dias, introduzir a reeducação alimentar e a prática de esportes, com orientação de nutricionistas e educadores físicos, focando no emagrecimento saudável e na mudança de vida.

