Perda de audição afeta 15 milhões de brasileiros; conheça os sinais

Manaus - Pedir para repetir quando alguém sussurra algum segredo, aumentar mais que o costume o volume da TV ou do notebook, ter dificuldades ao falar ao telefone são alguns dos sinais da perda de audição.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que 15 milhões de brasileiros apresentam algum tipo de deficiência no sistema auditivo. Ela ainda estima que 1,1 bilhão da população mundial dentro da faixa dos 12 aos 35 anos pode desenvolver perda de audição. O vilão mais famoso neste cenário é o fone de ouvido.

Histórias de manauenses confirmam este histórico. O radialista Daniel Jordano, de 32 anos, conta que usava fones de ouvido que encaixavam na orelha – os mais famosos –, mas que teve que trocar devido ao zumbido que ficava na cabeça.



Radialista disse que headphone é menos invasivo que fones de ouvido | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

“O headphone (fone de cabeça) é mais seguro para mim. Fico em média três horas por dia com o fone, então procuro tomar alguns cuidados. Sinto que o headphone é menos invasivo nesta questão. Além disso, procuro não aumentar o volume do fone mais que 50% da potência”, disse.

"Tive que trocar o rock pelo silêncio"

Casos mais extremos como o da servidora pública Patrícia Guedes*, de 27 anos, ficam sob a linha tênue da saúde dos ouvidos e a pressão que o mercado exige. Patrícia usa fone durante 30 horas semanais.

“Quando estou fora do trabalho evito usar fone de ouvido, e sinto desconforto quando estou em lugares com barulho excessivo. Também tenho que ir de seis em seis meses fazer exames audiométricos para checar se houve alguma alteração no sistema auditivo”, comentou.

Apesar de Patrícia ser simpatizante de bandas de rock e ir a shows do gênero, ela disse que os zumbidos começaram após o abuso dos fones. Estudos médicos afirmam que esta reação pode desencadear outros sintomas como a tontura e a perda gradativa da audição.

40 milhões de brasileiros reclama com zumbido no ouvido, segundo pesquisa | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

A Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido (Apidiz) levantou que aproximadamente 40 milhões de brasileiros reclamam de zumbidos no ouvido, representando 19% da população no País. Este perigo é reportado principalmente na adolescência.

Enquanto alguns casos relatam o zumbido antes da perda permanente da audição, histórias como a da professora Olga Almeida, de 28 anos, sofrem com sinais silenciosos antes da surdez parcial se instalar. Antes dos 18 anos, ela conta, passava até sete horas por dia com o fone no ouvido.

“Costumava estudar ouvindo música. Em casa ou na rua, sempre estava com fone. O excesso do som nos níveis saudáveis também se somou quando fui trabalhar no Distrito Industrial, no setor de produção”, contou.

Médico explica as diferentes causas da perda de audição | Autor: Janailton Falcão/Em Tempo

Aos 21 anos, o diagnóstico da perda de 10% da audição do ouvido direito chegou. Apesar do tempo de trabalho em fábrica ter influenciado, ela conta que se pudesse mudar algo no passado, evitaria bem mais o fone.

“Comecei a parar de ouvir as pessoas aos poucos até receber o laudo médico. Costumava ignorar os conselhos da minha mãe. Hoje, tenho um filho pequeno e sempre brigo quando sinto que o volume está muito alto. Não ouço nada no fone por mais de 15 minutos. Se pudesse, não teria abusado tanto”, admitiu.

O que fazer

No meio de dúvidas e fontes suspeitas, o otorrinolaringologista Rafael Carvalho, da Hapvida, esclarece que há diversas causas e tipos para a perda de audição.

Trabalhadores de usinas e aeroportos são propensos a desenvolverem deficiência no sistema auditivo, aponta médico | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

"Os mais comuns são trabalhadores de usinas termoelétricas e aeroportos, por exemplo. Além disso, o histórico genético familiar de perda auditiva também conta. Outras situações congênitas favorecem a perda na infância e a presbiacusia acomete pessoas acima dos 40", explicou.

Apesar dessas variáveis, ele confirma que o maior vilão é a exposição a barulhos altos por fones, ambiente de trabalhos ruidosos e ouvir música alta.

"Ouvir sons com mais de 80 decibéis por em média de 30 minutos já é suficiente para causar perdas na audição", destacou.

A prevenção, ele termina, se torna cada vez mais fácil nos tempos atuais. Aplicativos inteligentes que medem o nível de ruídos no local e indicam o grau seguro, são um exemplo prático. As instruções médicas nas fábricas e as fiscalizações, contudo, não substituem sua relevância.

Exames constantes ao especialista devem ser rotina | Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

"Uma dica saudável de quando estiver usando o fone é poder ouvir o som ambiente ao mesmo tempo em que ouve o som no fone. Se você precisar tirar o fone para responder alguém, isso indica que o volume está muito alto. Exames médicos com frequência também são sempre recomendáveis, principalmente, em crianças", concluiu.

