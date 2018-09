Manaus ganha novo hospital materno-infantil do Hapvida

Manaus - Com tecnologia e qualidade, o novo investimento do Hapvida no Estado, o Hospital Rio Amazonas, localizado na rua Belém, 801, no bairro São Francisco, Zona Centro-Sul, foi inaugurado. E, para apresentar a nova unidade, foi realizada, na manhã desta quarta-feira (19), a solenidade de lançamento do hospital, que contou a participação de colaboradores da operadora, beneficiários e jornalistas.

O Hapvida sabe que o atendimento materno-infantil é de extrema importância, pois a operadora entende que cuidar da saúde de mães e bebês é promover também mais qualidade de vida para as novas gerações.

Além disso, a nova unidade hospitalar de atendimento materno-infantil da capital amazonense proporcionará mais suporte e atendimento às mulheres, que representam mais de 51% da população em Manaus, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme a diretora de comunicação e marketing do Hapvida, Simone Varella, escolher uma unidade com os recursos que Rio Amazonas possui é fundamental para a saúde e segurança de seus pacientes.

“O Hospital Rio Amazonas vem coroar a nossa operação no estado, sendo o terceiro hospital da operadora no Amazonas. O Hapvida busca democratizar o acesso à saúde de qualidade, dando segurança para as mães e, principalmente, para as crianças, que são o futuro desse país”, explica.

SUS

Levantamento do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, do Ministério da Saúde aponta que foram registradas 62.928 internações nas unidades de saúde do estado, entre janeiro e maio de 2018. Os dados sobre as mulheres, envolvendo as hospitalizações relacionadas a partos e puerpério, pós-parto e o retorno da menstruação, apontam 36,85% do total.

O novo Hospital Rio Amazonas possui UTI neonatal (UTIN) e semineonatal, UTIs pediátricas, leitos de internação, leitos de observação obstétrica e pediátrica, consultórios, pronto atendimento pediátrico e obstétrico, berçário, Salas de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP), Salas de Recuperação após Anestesia (RPAs), sala de emergência, salas cirúrgicas, raios-X e USG.

De acordo com o superintende comercial do Hapvida, André Rosas, o Rio Amazonas vem somar às unidades já existentes da operadora e vai receber também pacientes que eram atendidos pelo Hospital São Lucas, uma vez que este passará por uma reforma interna. Após reaberto, será mais um hospital com emergência adulto 24 horas.

“O novo hospital tem o foco nas crianças e nas mães que vão ter bebê. O Hapvida busca segmentar as necessidades para que o atendimento seja cada vez mais eficiente. Nosso objetivo é atender cada vez melhor os nossos pacientes”, disse.

No AM

No Amazonas, o Hapvida conta com sete hapclínicas, uma unidade de medicina preventiva, além de três prontos atendimentos e laboratório e unidades de diagnóstico por imagem, que estão espalhados em zonas estratégicas de atendimento para facilitar a vida dos beneficiários, pois é fundamental que assistência médica esteja cada vez mais acessível e próxima de todos os clientes.

Esse investimento do Hapvida oferece mais atendimento para uma das capitais com a maior população do Brasil. Conforme dados do IBGE, a capital do Amazonas continua como a sétima cidade mais populosa do País com 2.145.444 habitantes. Além disso, Manaus permanece como a mais populosa entre as cidades do Norte e do Sul do País.

Primeira paciente

Com o sonho de ser médica, a pequena Maria Clara Macedo Melo, de apenas 6 anos, se tornou a primeira paciente do Hospital Rio Amazonas. Ela comemorou o novo investimento e disse que está muito feliz por ser paciente Hapvida. “Eu sou muito bem tratada no hospital. Todo mundo gosta de mim”, disse.

Segundo a mãe de Maria Clara, a comerciante Valdiza Macedo de Melo, informou que a filha é paciente Hapvida há cinco anos. “No dia 17 de agosto deste ano, ela fez uma cirurgia no Hospital São Lucas e tivemos que realizar alguns procedimentos no Rio Amazonas. Chegamos bem cedo e, por isso, a ficha dela se tornou a de número um. Sempre fomos muito bem recebidos. Só tenho a agradecer a equipe que tratou muito bem a mim e a minha filha desde o primeiro dia que firmamos o nosso plano”.

