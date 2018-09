Conheça mitos e verdades sobre a vitamina C

Apesar de já existir indústria da vitamina C, os médicos dão preferências as fontes naturais | Foto: Reprodução

Manaus - Desde pequenos que ouvimos de nossos pais que a vitamina C, presente na laranja, ameniza os sintomas da gripe. Mas será que essa substância orgânica tem outros superpoderes e pode trazer outros benefícios para a saúde? O Em Tempo ouviu a nutróloga Natasha Vilanova, para desmistificar algumas dúvidas.

Também conhecida pelos profissionais da saúde como ácido ascórbico, a vitamina C, no organismo humano, é importante para o equilíbrio da saúde. Por participar da homeostase, que realiza esse equilíbrio, a vitamina garante saúde para todo o corpo.

A nutróloga Natasha Vilanova diz que é preciso consumir vitamina C todos os dias.“Dependendo do paciente, a quantidade a ser consumida é de 75 a 100 mg (miligramas) por dia. Isso pode ser variável para mulheres gestantes, para pessoas tabagistas, ou para pacientes com doença crônica, que irão precisar de uma dose maior”, explica.

Os efeitos positivos da vitamina C são bastante conhecidos, em relação aos benefícios para o sistema imunológico. A maioria das pessoas sabe da importância de aumentar as doses em caso de resfriados e gripes. Além disso, a vitamina C está relacionada diretamente com o sistema oxidante, no combate aos radicais livres, que causam envelhecimento.

A vitamina C está presente em vários alimentos | Foto: Reprodução

Além de agir no sistema imunológico, a vitamina C participa também da manutenção da saúde da pele porque produz colágeno (proteína que ajuda a constituir a matriz extracelular do tecido conjuntivo).

Outro ponto positivo, apontado pela especialista, é que a vitamina C participa como substituta de alguns minerais como o ferro. “Quando algumas pessoas estão desenvolvendo um quadro de anemia por deficiência desse mineral (ferro) o conjunto do tratamento com vitamina C, em reposição do ferro, melhora o quadro da anemia”, detalha Natasha.

Combate doenças

Os benefícios não param por aí. O ácido ascórbico também auxilia o organismo humano no tratamento de câncer, melhora o desempenho físico/esportivo por meio do aparelho muscular, principalmente as pessoas com idade mais avançadas.

A doutora revelou ainda que a maioria das pessoas só conhecem a laranja como fonte de vitamina C, mas existem outras fontes com maior aporte de vitamina C, como acerola, couve, goiaba, ervilha, manga, morango e até o camu-camu, fruta amazônica com a maior teor de vitamina C do mundo .

“Para se ter uma ideia, a acerola tem uma quantidade de vitamina três vezes maior do que a laranja. As pessoas pensam que ingerem a vitamina apenas por meio de suplementos comprados em farmácia, mas é preciso salientar que o alimento é sempre mais importante. Quando você inclui no seu dia a dia alimentos saudáveis com fontes nutricionais, estará fazendo a ingestão adequada e evitando a deficiência dessa vitamina”, enfatizou a nutróloga.

Pelos benefícios apresentados, é essencial incluir doses diárias da vitamina no cardápio, com frutas ricas na substância.

Natasha Vilanova é nutróloga e salienta os benefícios da vitamina C | Foto: Divulgação

