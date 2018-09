Setembro Verde tem flash mob para incentivar doação de órgãos

Manaus - Em sua última semana de realização, a Campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos, toma as ruas, para sensibilizar a população. Nesta terça-feira (25), fará corpo a corpo na avenida Mário Ipiranga Monteiro (Recife), onde, às 9h30, acontecerá um flash mob.

Na segunda-feira (24), o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, realizou uma mobilização em frente à unidade para comemorar a Abertura da Semana Nacional de Doação de Órgãos.

As ações têm como objetivo conscientizar sobre a importância do tema, reforçando o trabalho desenvolvido pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), que funciona na unidade. Com o tema “CIHDOTT no País das Maravilhas”, um grupo de servidores chamou a atenção de transeuntes e familiares de pacientes da unidade na manhã desta segunda-feira. Nesta terça, eles se vestirão de super-heróis para realizar a performance no cruzamento das ruas Recife e Salvador.

Iluminação especial

Para chamar a atenção para a importância da doação de órgãos e tecidos, alguns prédios públicos estão iluminados de verde durante este mês, dentre os quais estão o HPS João Lúcio, o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, o HPS Platão Araújo, o HPS 28 de Agosto, Instituto da Mulher Dona Lindu, Fundação Alfredo da Matta, Fundação Adriano Jorge, o prédio do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), entre outros.

