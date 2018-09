Envelhecimento e coluna: saiba como evitar crises

A expectativa de vida do brasileiro é, atualmente, de 76 anos. Isso significa que a população está envelhecendo e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), contará com mais idosos que crianças em 2060. A terceira idade já conta, inclusive, com uma data comemorativa no calendário: 01 de outubro é o Dia Mundial do Idoso.

Com o avanço da idade, os problemas da coluna também tendem a crescer, consequência natural de um processo degenerativo do corpo. A região vai se tornando mais frágil e suscetível a doenças como hérnia de disco, escoliose, osteoporose, artrose, mielopatia cervical e espondilolistese.

“Considerando que cerca de 90% das pessoas terão algum problema relacionado à lombalgia (dor de coluna) ao longo da vida, com comprometimento funcional agudo ou crônico, é de grande importância ter atenção com o tema que gera consequências em níveis gerais para a saúde pública”, relata o neurocirurgião de coluna e especialista pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN), Alexandre Reis Elias.

O médico relata a necessidade da aplicação de uma medicina integrada, multidisciplinar preventiva e curativa. “Não podemos reverter os processos degenerativos, mas podemos atuar para minimizar sua evolução e melhor conduzir seus efeitos com hábitos e tratamentos que devolvam a funcionalidade e qualidade de vida aos pacientes”, explica o médico.

Algumas práticas simples já podem fazer uma grande diferença e geram mais resultados à medida que o paciente se discipline para o seu seguimento em longo prazo, para a vida toda.

“São atitudes para uma melhora da saúde física e mental”, avisa o médico, que listou a seguir algumas medidas:

1. Alimentação:

Mais do que comer alimentos saudáveis, comer de forma equilibrada é fundamental para a nutrição de fibras, ossos, músculos, colágeno que são sustentação ao nosso corpo. Dentro deste tema, entra a importância também da manutenção do peso para evitar sobrecarregar vertebras que ao envelhecer já tendem a estreitar e desgastar;

2. Atividade física:

Ligado ao primeiro ponto, ter uma rotina de exercícios colabora para o aumento da força, flexibilidade, e boa sustentação da coluna, sendo a musculação especialmente indicada na terceira idade.

RPG, Yoga e Pilates também são bastante indicados para o fortalecimento e reeducação postural. Entretanto, é importante praticar atividades físicas sob orientação profissional para não cometer riscos de realizar posturas erradas ou pegar peso em excesso;

3. Check-up médico:

Consultar o especialista em coluna a partir dos 40 anos para a realização de check-up, incluindo análise de densitometria óssea para a aferição da densidade mineral dos ossos, e identificação precoce de osteopenia e osteoporose é importante para a implementação de um tratamento de reposição de cálcio.

Quando já há a presença de uma doença de coluna e não ocorre uma melhora com os tratamentos convencionais, alguns procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos podem ser indicados.

“As técnicas vídeo endoscópicas oferecem menos dor pós- operatória e recuperação bem mais rápida, com o paciente podendo andar no mesmo dia.”, finaliza Alexandre.

*Com informações da assessoria

