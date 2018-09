Programa Implante Coclear já beneficiou mais de 40 crianças surdas

Manaus - Aos 11 anos, a estudante Ellen Cardoso só descobriu a imensa variedade de sons e até a fala há 4 anos. Ela nasceu com surdez profunda bilateral e é uma das 21 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Manaus atendidas pelo Programa de Implante Coclear (PIC), que promove a inclusão e reabilitação de crianças surdas.



“Depois que a minha filha começou o processo de reabilitação, o comportamento dela mudou. Era muito tímida e, hoje, é comunicativa”, conta, emocionada, Poliana Cardoso, mãe da Ellen, que está no 5º ano do ensino fundamental, na escola municipal Lucila Freitas, localizada no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Leste.

O PIC é uma proposta pioneira entre as escolas públicas no Brasil. E, na semana em que se celebra o Dia Nacional dos Surdos (26 de setembro), a Prefeitura de Manaus também comemora os 5 anos do programa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), que já beneficiou, aproximadamente, 40 estudantes.

O PIC é uma proposta pioneira entre as escolas públicas no Brasil. | Foto: Marcio James Semcom e Lton Santos/Semed

“Estamos possibilitando que jovens possam se desenvolver mais plenamente”, destaca o prefeito Arthur Neto.

O implante coclear é um aparelho eletrônico de alta tecnologia, colocado cirurgicamente dentro do ouvido de pacientes com surdez profunda e bilateral, ou seja, nos dois ouvidos que não utilizam próteses auditivas convencionais. O equipamento estimula diretamente o nervo auditivo, por meio de pequenos eletrodos, que levam os sinais até o cérebro. Como a cirurgia ainda não é realizada pela rede pública estadual do Amazonas, as pessoas atendidas em Manaus, geralmente, realizam o procedimento no Rio Grande do Norte e em São Paulo.

