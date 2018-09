Manaus recebe mutirão de cirurgias para correção de Lábio Leporino

Manaus - Entre os dia 15 e 19 de outubro, uma ação de procedimento para correção de fissura labiopalatina (lábio leporino), no Hospital Infantil Dr. Farjado. Cerca de 30 crianças serão escolhidas, em triagem realizada no dia 11 de outubro, para a realização de procedimento de reconstrução.

A ação conta com a parceria da ONG Smile Train, que todos os anos realiza uma campanha nacional para explicar a sociedade o que é fissura labial. As cirurgias acontecem sempre no mês de outubro, em alusão ao mês das crianças.

Todas os pacientes que passarão pela triagem, no dia 11 de outubro, já são atendidos na Policlínica Gilberto Mestrinho, que realiza pré e pós - operatório de crianças que fazem tratamento de fissura no Hospital Dr. Farjado. As crianças passarão por exames para saber se podem ou não passar pelo procedimento. O intuito é realizar durante os cinco dias de campanha mais de 30 procedimentos.

O que é lábio leporino?

De acordo com o Ministério da Saúde, consiste em uma abertura no lábio ou no palato (Céu da boca), podendo ser completa, lábio e palato. Essas aberturas resultam do desenvolvimento incompleto do lábio e/ou do céu da boca, enquanto o bebê está se formando, antes de nascer.

Quando fazer a intervenção cirúrgica?

A queiloplastia é cirurgia para a reconstrução labial, e pode ser realizada em pacientes a partir dos 3 meses de vida. A palatoplatia é a intervenção para a reconstrução do céu da boca, e pode feita em pacientes a partir dos 12 meses.

Vale ressaltar que é preciso um acompanhamento médico, exames e todo um preparo para saber se a intervenção pode ou não ser realizada.

