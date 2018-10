Veja 15 alimentos que previnem o câncer de mama

Frutas contém antocianinas e antioxidantes que retardam crescimento de células malignas | Foto: Reprodução

O câncer de mama responde por quase 30% dos diagnósticos registrados anualmente. O Inca estimou 59.700 novos casos só para este ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).



O câncer pode ser causado por diversos fatores, seja genético, endócrino ou até comportamental, como explica a nutricionista funcional e oncológica Michelle Mendes, da Aliança Instituto de Oncologia. Ela aponta que um dos agravantes da doença é a má alimentação, que ocasiona muitas vezes, o sobrepeso e a obesidade.

O consumo regular de alimentos gordurosos, salgados e enlatados pode favorecer o aparecimento do câncer de mama | Foto: Reprodução

De acordo com a especialista além de contribuir para a manutenção do peso e a prevenção da doença, alimentos naturais como frutas e verduras possuem fibras, vitaminas, minerais e diversos fitoquímicos que podem atuar no combate aos radicais livres, protegendo o DNA. "É importante fazer a ingestão destes alimentos diariamente", ressalta.



Já o consumo regular de alimentos gordurosos, salgados e enlatados pode favorecer o aparecimento da doença.

Michelle aconselha evitar frituras, carnes com gordura aparente e embutidos, como linguiças, salsichas, salames, presuntos, entre outros. A nutricionista separou algumas dicas de alimentos que ajudam na prevenção do câncer de mama.

Confira: