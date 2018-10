Autoconhecimento sentimental e sexual são temas de evento em Manaus

Ana Canosa é psicóloga clínica, terapeuta sexual e educadora em sexualidade. | Foto: Divulgação





Manaus – Amor, sexo e paixão são temas que há muito tempo inspiram estudiosos e artistas a realizarem produções que usam o tema para expandir e contemplar o entendimento sobre os sentimentos tão cheios de facetas.

Na capital do Amazonas a discussão vem mais uma vez à tona com a chegada da palestra ‘Amor, Sexo e Relacionamento’, o diálogo acontece ainda com a realização do workshop ‘Ferramentas de Mediação de Crise Conjugal’. O diálogo será ministrado pela psicóloga e sexóloga Ana Canosa, que trabalha há 25 anos com terapia de casais.

A palestra acontece no dia 9 de novembro, das 19h às 21h, no Auditório do Colégio Dom Bosco, localizado na Avenida Epaminondas, nº 57 – Centro de Manaus. Já o workshop ocorre no dia 10 de novembro, das 8h ao 12h no salão nobre do Centro de Convenções Studio 5, Av. Gen. Rodrigo Otávio, Zona Sul da capital.

“Esse é um convite que eu faço a todos para falarmos sobre o amor, sentimento tão completo e difícil de entender por completo. Vamos tentar entender como podemos amar melhor e também a respeitar e conhecer nossa sexualidade. É necessário dominar nosso erotismo, aprender como podemos aplicá-lo de forma saudável, além de mantê-lo ativo ao longo dos anos em nossas relações. Esse é um convite para explorar sua intimidade sexual”, explicou a psicóloga e sexóloga.

A iniciativa de Ana Canosa tem o objetivo de proporcionar visibilidade para a pauta, divulgação dos serviços, captação de clientes, oportunidades de negócios e promoção de produtos e serviços em diversas mídias, assim como, exposição no local do evento.

Experiência e qualificação

Ana Canosa é psicóloga clínica, terapeuta sexual e educadora em sexualidade. Além do atendimento em seu consultório em São Paulo, Ana coordena o curso de Educação e Terapia Sexual no Unisal, ministra aulas em faculdades, assina a coluna “Sexo Fácil” da Revista Vip e exerce a função de editora na produção da revista brasileira de sexualidade humana.

Esteve à frente do quadro Família Pede Socorro e do Programa SOS Casamento, ambos exibidos no SBT | Foto: Divulgação





A profissional é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana (SBRASH). Tem quatro livros publicados: ‘Crescendo na Sexualidade’, ‘Madrasta: do Conto de Fadas para a Vida Real’, ‘Sexoterapia’ e ‘A metade da Laranja?’, além de capítulos em outras obras. É professora na Universidade Aberta a Maturidade (PUC/UNIP).

Esteve à frente do quadro Família Pede Socorro e do Programa SOS Casamento, ambos exibidos no SBT. Atualmente, participa do quadro Beleza Renovada, no Programa Eliana (SBT) e, em 2016, foi parte do elenco do Programa Escola para Maridos, na Fox Life que fez sucesso no Brasil.





