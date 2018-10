Você acha que tem vista cansada? Especialista tira todas as dúvidas

Manaus - Se você passou dos 40 anos e está com dificuldades para ler bulas de um medicamento, livros ou ler as suas mensagens no celular é bem provável que você esteja com a vista cansada - nome popular da presbiopia.

A deficiência é o erro refrativo mais comum que existe e além de ser predominante entra a maioria das pessoas, a presbiopia é o primeiro sinal do processo de envelhecimento natural do corpo.

Segundo a oftalmologista, Tatiana Nahas, a presbiopia está relacionada à diminuição da capacidade de acomodação da visão. “Um olho jovem e saudável tem facilidade de focalizar objetos de perto e de longe, graças ao processo da acomodação, que envolve diversas estruturas dos olhos, principalmente o cristalino e o músculo ciliar”, comentou.

“Porém, o envelhecimento natural do corpo enrijece o cristalino e reduz a capacidade de contração do músculo ciliar. Com isso, a acomodação é afetada, levando a pessoa a ter dificuldades para focalizar as imagens de perto. Em pessoas sem nenhum erro refrativo, chamadas de emétropes, ou ainda naquelas com hipermetropia, a presbiopia pode ser manifestar por volta dos 40 anos”, explicou.

Já os míopes têm certa vantagem quando o assunto é presbiopia. “Eles podem demorar mais tempo para desenvolver a presbiopia, pois costumam ter a visão de perto bem preservada. Alguns poderão desenvolver a presbiopia mais tardiamente e para ler de perto, basta retirar os óculos ou lentes de contato, por exemplo”, apontou.

A grande chance da presbiopia ser desenvolvida é em pessoas depois dos 40 anos | Foto: Divulgação

Como sei que tenho visão cansada?

O principal sinal de que a presbiopia se instalou é a visão desfocada. “As pessoas costumam usar estratégias para compensar a dificuldade de enxergar de perto, como por exemplo, afastar o livro ou o celular para conseguir maior nitidez. Outras podem recorrer aos óculos prontos, vendidos em farmácias ou ainda a lupas para conseguir ler ou ver objetos de perto”, citou a oftalmologista.

Entretanto, o esforço visual para conseguir focar as imagens pode levar a outros sintomas, como dor de cabeça, ardência ocular, lacrimejamento e cansaço visual. Lembrando que os sintomas pioram no final do dia e em ambientes com pouca luz.

Tratamento

O ideal é procurar um oftalmologista para avaliar e prescrever as lentes corretivas de acordo com o grau encontrado. “Os óculos prontos podem ser algo paliativo, até que a pessoa passe pela avaliação do médico. As lentes devem ser personalizadas e prescritas pelo oftalmologista. Em muitos casos, podem surgir outros erros refrativos ou ainda catarata e problemas no vítreo. Por isso, a consulta com o especialista é imprescindível”, concluiu a médica.

