Saúde sexual é tema de evento com sexólogo em Manaus

A palestra 'Como ser Feliz na Cama?' é ministrada pelo sexólogo Mahmoud Baydoun e tem viajado por todo o Brasil





Manaus - Você que é solteiro ou casado e já se viu com a falta de motivação e felicidade no relacionamento? Você profissional da saúde sabe o quanto é essencial a saúde mental em um relacionamento. Por este motivo a Rede Manaus Hotéis traz para Manaus o Psicólogo, sexólogo e professor, Mahmoud Baydoun, com a palestra que é sucesso em todo o Brasil: ‘Como Ser Feliz na Cama?’

Mahmoud, fez mestrado e já viajou por mais de 15 países. É filho de pais libaneses que vieram para o Brasil fugindo da guerra. Hoje o palestrante concede palestra de sexologia para estudantes, solteiros e casais do brasil inteiro, trazendo à tona uma vida saudável e feliz. É uma diferença sutil e suficiente para levantar uma pergunta: qual é o segredo da felicidade sexual?

O Evento deve acontecer na Sala de Eventos do Hotel Express Vieiralves, em duas sessões. No dia 17 e 18 de outubro, a partir das 19h, com muita interação com o público, sorteio de brindes, certificado de participação e sessão de fotos após o evento.

Os ingressos podem ser adquiridos no Restaurante La Finestra (Vieiralves) e na Loja Desfrut Sex Shop (Adrianópolis) ou pelo site: shopingressos.com





