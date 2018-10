Caminhada e pedalada buscam conscientizar contra o câncer de mama

Manaus - De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum a atingir mulheres no mundo e no Brasil. Depois do de pele, a doença responde por cerca de 28% dos casos novos a cada ano.

Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam aumento do câncer de mama tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Para este ano, estima-se o diagnóstico de mais de 59 mil casos da doença no Brasil.

Com o objetivo de chamar a atenção da população amazonense para a prevenção do câncer de mama, no próximo domingo (21), acontecerá a Caminhada e Pedalada do Amor, promovida pelo Clube Mulher Mais, da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) no Amazonas. O evento, que acontecerá no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul da capital, vai arrecadar lenços umedecidos, fraldas geriátricas e sabonete líquido que serão doados para a Fundação CECON, em Manaus.

Toda comunidade está convidada a participar usando uma blusa rosa e no dia da programação de conscientização, os participantes terão acesso a stands no Parque do Mindú para conhecer mais sobre como se prevenir contra o câncer de mama e sobre os oito remédios naturais para uma vida mais saudável. No local também será feita a panfletagem educativa contra a doença.

Outubro Rosa

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é apoiadora da campanha Outubro Rosa. Anualmente, a instituição promove ações sociais para conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. Em 2017, a IASD promoveu uma ação social especial, dentro do Outubro Rosa, na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Saúde sexual é tema de evento com sexólogo em Manaus

Cuidado: dor de cabeça pode ser causada por abuso de analgésico