Semsa aponta redução de casos de sarampo em Manaus

Informe divulgado nesta semana aponta 61 novos casos notificados, contra 124 novas notificações na semana anterior | Foto: Divulgação

Manaus - Dados apresentados nesta terça-feira (16), mostra a tendência contínua na redução do número de notificações, que incluem os casos suspeitos, descartados e confirmados da doença. Os dados, levantados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), apontaram, ainda, que 68% das notificações foram registradas entre fevereiro e julho, e 25,63% no mês de agosto.



“Esses números mostram que a taxa de notificação de casos suspeitos vem tendo uma redução ao longo das semanas. Isso significa que menos pessoas com sintomas de sarampo têm procurado atendimento nas Unidades de Saúde. É um cenário que indica sustentabilidade na redução semanal nas notificações e que Manaus está caminhando para o fim do surto de sarampo. Porém, é importante manter o alerta", afirmou o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Informe

Manaus tem 6.572 casos em investigação (aguardando resultado laboratorial), 482 descartados e 1.115 casos confirmados, totalizando 8.169 notificações registradas desde o mês de fevereiro.

Foram 125 novos casos confirmados no Informe desta semana, mas apenas nove foram notificados nas Unidades de Saúde entre 23 de setembro e 6 de outubro.

Os demais casos são de períodos anteriores e estavam aguardando o resultado laboratorial.



A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, relatou que o Ministério da Saúde repassou, ao Laboratório Central do Governo do Amazonas (Lacen), um novo lote com 60 kits para a realização do exame de confirmação ou descarte dos casos de sarampo.

Para o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, com a redução dos casos, é importante continuar o trabalho integrado, entre prefeitura e governo do Estado, no monitoramento dos casos.

Ações

Com o surto de sarampo em Manaus, a Prefeitura de Manaus montou uma série de estratégias para reforçar a vacinação contra a doença na faixa etária de seis meses a 49 anos.

Faixa etária



Entre todas as 8.169 notificações de sarampo, 26,7% estão na faixa etária de 20 a 29 anos, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos (23,2%), de 30 a 49 anos (15,5%) e menores de um ano (14,5%).

Entre os 1.115 casos confirmados, a faixa etária mais atingida é a de menores de um ano (24,8%), seguida das faixas de 20 a 29 anos (20,6%), de um a cinco anos (18,7%), e de 15 a 19 anos com 13,9% do total de confirmações.

Distrito

Por território, o Distrito de Saúde Norte (Disa Norte) apresenta o maior número de notificações com 35,7% do total. O Disa Leste vem em seguida com 32%, Disa Sul com 17,6%, Disa Oeste com 13,5% e Disa Rural com 1,2%.

A lista com as 183 salas de vacina do município de Manaus está disponível no site da Semsa .

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mesmo com diminuição de casos, sarampo faz duas vítimas fatais no AM

Epidemia: Manaus confirma 77 novos casos de sarampo