Ponta Negra recebe caminhada de combate à obesidade neste domingo

Manaus - Manaus recebe neste domingo (21) a 1ª Caminhada Nacional de Combate à Obesidade, a partir das 9h, no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona Oeste da capital amazonense.



Durante o evento, realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (Sbcbm), haverá a caminhada, de aproximadamente 50 minutos, além de atendimentos ao público com diagnósticos de sobrepeso, obesidade e orientações sobre o nível de peso.

De acordo com a coordenação, a caminhada tem a finalidade de sensibilizar as entidades de modo geral e a população sobre a importância de uma vida com atitudes mais saudáveis. A inscrição deve ser realizada até esta sexta-feira (19), no site da caminhada.

A obesidade

No mundo são mais de quatro milhões de mortes causadas pela obesidade. Manaus é a capital nacional dos obesos.

De acordo com o cirurgião bariátrico, Victor Dib, que já realizou mais de 4 mil procedimentos na cidade, o principal motivo de casos da doença tanto no Amazonas quanto no mundo se dá pelo sedentarismo e má alimentação.

“O estilo de vida das pessoas mudou com o decorrer dos anos. Quase todos os alimentos “fáceis” de preparar, como macarrão instantâneo e fast-food, estão cheios de carboidratos e açúcares. A indústria tornou os alimentos não perecíveis, saborosos e engordativos. Considero o fator alimentar como principal causador do sobrepeso em indivíduo", explicou Dib.

Segundo o médico, a obesidade tem crescido entre crianças e jovens por conta da evolução tecnológica. Hoje as crianças brincam menos e estão mais paradas com joguinhos nas mãos eletrônicos nas mãos.

“As crianças estão com aparelhos celulares e videogames nas mãos quase todo o tempo, enquanto na minha época os jogos infantis eram os jogos de rua. Nós brincávamos de verdade. As crianças corriam e queimavam calorias se movimentando, hoje em dia isso não existe mais”, disse o cirurgião.

Programação

A caminhada inicia às 9h, durante a faixa liberada da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus. Durante o evento estarão presentes cirurgiões, educadores físicos e profissionais multidisciplinares associados à Sncbm para alertar a população sobre a obesidade e incentivar um estilo de vida mais saudável com palestras, aferição da massa corpórea (IMC), dentre outras atividades.

Serviço

Data: 21/10/2018

Horário: 9h

Local: Manaus - Ponta Negra

As primeiras 300 inscrições ganham o KIT da Caminhada!

