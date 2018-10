Vídeo: Manaus lidera o ranking de pessoas com obesidade

Confira reportagem | Autor: TV Em Tempo

Manaus- Estar acima do peso é algo mais preocupante do que muitos imaginam. Na Região Norte, Manaus lidera o ranking de pessoas com obesidade. Para quem está nesse grupo, a preocupação vai além da estética; é questão de saúde. Além da hipertensão, a obesidade pode levar a outras doenças que matam, como o câncer.

O ideal é ter uma alimentação adequada e se possível com acompanhamento médico. Todos esses cuidados aliados a uma atividade física contribuem para uma vida bem mais saudável.

Em 2007, a contadora Elizandra Santos pesava 130 quilos. O sobrepeso trouxe, além das dificuldades de encontrar roupas, muitos problemas de saúde, entre eles, um quadro de depressão.

