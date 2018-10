Semana de Saúde Bucal terá ações especiais para crianças refugiadas

Manaus - Abrigos de acolhimento a crianças imigrantes e refugiadas venezuelanas, comunidade indígena urbana e comunidade na zona rural receberão, nesta sexta-feira (26), atividades de educação em saúde, promoção e prevenção da saúde bucal como parte da Semana Municipal de Saúde Bucal da prefeitura de Manaus.

A ação terá a participação de acadêmicos das instituições de ensino conveniadas com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), a Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e o Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), que desenvolverão, de forma lúdica e criativa, a Promoção de Saúde Bucal.

Serviço

O quê: Ações de saúde bucal para crianças em abrigos

Quando: Sexta-feira, 26/10

Horário/local

- 8h: Sociedade Pestalozzi – Distrito Industrial (UBS Almir Pedreira e Estagiários da UEA – contato para entrevista: Drª Adriana Barros – Apoio Técnico de Saúde Bucal do Disa Sul);

- 8h às 10h: Escola Waldir Garcia (Rua Pico das Águas - São Geraldo) – Crianças haitianas (UBS S05 e Estagiários do IAES - contato para entrevista: Drª Andréa Gomes - Apoio Técnico de Saúde Bucal do Disa Sul);

- 14h: Lar Batista Janel Doyle – Mauazinho (Disa Leste e Estagiários da Ufam – contato para entrevista: Drª Lauramari Regis - Apoio Técnico de Saúde Bucal do Disa Leste).

*Com informações da assessoria

