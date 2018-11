Manaus atinge meta de imunização contra o sarampo

Manaus - Por atingir 100% da cobertura vacinal para prevenção do sarampo, por meio do Programa Saúde nas Escolas (PSE), a Prefeitura de Manaus realizou nesta quarta-feira, (31), uma solenidade em reconhecimento ao trabalho dos profissionais responsáveis.

A atividade aconteceu no auditório do Colégio da Polícia Militar Marcantônio Vilaça 2, localizado na avenida Max Teixeira, Colônia Santo Antônio, zona Norte.



O evento foi organizado pelo Distrito de Saúde (Disa) Norte da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e reuniu representantes de 43 escolas municipais e 39 equipes de Saúde da Família. A solenidade homenageou os profissionais responsáveis pelo trabalho intersetorial entre a Semsa e a Secretaria Municipal de Educação (Semed).



“Esse é um momento bem especial porque une, também, a semana onde comemoramos o Dia do Servidor para a valorização desses trabalhadores, e, assim, aproveitamos para reconhecer esses profissionais, como orientou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Todas essas equipes se esforçaram ao máximo para alcançar a nossa meta estabelecida desde quando identificamos nosso primeiro caso”, disse a subsecretaria de Gestão de Saúde, Adriana Elias.

Foram homenageadas 11 escolas municipais e nove Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), em uma premiação simbólica que reuniu médicos, odontólogos, enfermeiros, professores, pedagogos, diretores e pais de alunos.



O enfermeiro Henrique Freitas, que trabalha na UBS-L16 do Campo Dourado, na Cidade Nova, foi um dos homenageados e ressaltou o trabalho feito em conjunto por todos os profissionais envolvidos.

“Nós procuramos atualizar o esquema vacinal de todos os alunos. Foi um trabalho que surgiu no surto do sarampo e que valeu muito a pena. Trabalhamos na nossa área de abrangência com varredura e bloqueio. Com isso, nós conseguimos alcançar 100% da nossa meta envolvendo a família, os médicos, os enfermeiros, os professores e os agentes comunitários de saúde”, disse.

