Novembro Azul terá ações no sistema penal do Amazonas

Manaus - Em alusão ao “Novembro Azul”, mês de combate ao câncer de próstata, a Gestão Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Umanizzare Gestão Prisional, empresa que faz cogestão em seis unidades prisionais do Amazonas, promoverá exames de PSA preventivos para combater o câncer de próstata na população carcerária.

Os presos vão receber ainda, ações de conscientização sobre a doença com atividades psicossocial, social e palestras jurídicas com o tema: “O direito a saúde”.

Os exames de PSA serão realizados pelos médicos e enfermeiros das unidades prisionais em homens acimas de 45 anos. Os resultados devem ser entregues até a primeira quinzena de dezembro. As atividades dentro dos presídios incluem ainda educação em saúde, discussão sobre estigmas relacionados aos exames de detecção do câncer de próstata e distribuição de material educativo e do laço azul símbolo da campanha.

De acordo com a gerente técnica da Umanizzare, Sheryde Karoline, serão realizados aproximadamente 200 exames de PSA entre os custodiados do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj/ Fechado), Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT), Unidade Prisional do Puraquequara e na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI).

“Durante todo o mês iremos reforçar a importância da campanha, ressaltando a preocupação da empresa em promover o bem-estar físico e social dos reeducandos. As ações serão promovidas também entre os funcionários e familiares, com o intuito de conscientizar a todos sobre a prevenção do câncer que mais acomete homens no país”, adiantou Sheryde.

Kit higiene

Além de conscientização sobre a importância da prevenção deste câncer haverá também a entrega de kits de higiene pessoal (sabonete, toalha, creme e escova dental), distribuição de informativos e sorteio de brindes, para os participantes. O objetivo é mostrar aos reeducandos a necessidade de cuidados na saúde física e mental. “Queremos trabalhar as emoções, a autoestima dos internos, com olhar especial, para os senhores com mais de 45 anos”, diz a psicóloga do CDPM, Flávia Bueno.

Novembro azul

É o mês mundialmente dedicado à conscientização do câncer de próstata, a sexta doença mais comum entre todos os tipos de cânceres existentes, representando 10% do total de diagnósticos da enfermidade. Entre os homens é o segundo mais comum, atrás apenas do câncer de pele.

*Com informações da assessoria

