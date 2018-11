Associação de Ostomizados promove evento na Policlínica Codajás

Palestras, depoimentos, palavras de vida e muita diversão foram preparados para receber os participantes | Foto: Divulgação

Manaus - A Associação dos Osmotizados do Estado do Amazonas (AOEAM), convida a todos para um dia muito especial, o Dia da pessoa com Estomia. Venha entender o que é essa deficiência, que muitas pessoas em nossa região passam. O evento está marcado para os dias 12 e 13 de novembro, de 8h às 12:30h, no hall da Policlínica Codajás.



Palestras, depoimentos, palavras de vida e muita diversão foram preparados para receber os participantes.

Estomia

Estomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão, como por exemplo, algum trecho do tubo digestivo, do aparelho respiratório, urinário, para manter uma comunicação com o meio externo, através de uma fístula, por onde pode-se conectar um tubo de inspeção ou manutenção.

Para mais informações sobre o evento acesso a página: AOEAM Facebook

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Câncer de boca deve atingir 14,7 mil novos casos no país este ano

Na luta contra câncer, mulheres se unem para trabalhar autoestima