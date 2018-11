Exames gratuitos para mulheres são ofertados em Unidade móvel do Sesc

Manaus - A unidade móvel Sesc Saúde da Mulher vai estar em Manaus a partir do dia 14 de novembro, com exames gratuitos de mamografia, preventivo e ações de educação em saúde. A unidade ficará no Sesc Ler Cidade Nova, Rua Visconde de Itanhaem, bairro Cidade Nova, zona norte da cidade, de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Os agendamentos começam dia 8 de novembro na unidade. As mulheres de 40 a 49 anos que desejarem fazer o exame de mamografia precisam levar a xerox do RG, CPF, Cartão do Sus, comprovante de residência e encaminhamento médico, acima de 50 anos não é necessário apresentar encaminhamento médico.

Para o preventivo a faixa etária é de 25 a 64 anos, as mulheres interessadas devem levar xerox do RG, CPF, Cartão do Sus e comprovante de residência. Já as ações de educação em saúde contam com palestras, rodas de conversa e debates.

Criada em 2016, a unidade móvel Sesc Saúde da Mulher realiza exames gratuitos com o objetivo prover a melhoria na qualidade de vida do público feminino, prioritariamente o de baixa renda, visando à detecção e prevenção de doenças.

A unidade atua como uma clínica da mulher sobre rodas, visando a prevenção do câncer de mama e colo de útero através da realização de exames de rastreamento como a mamografia digital e o papanicolau, além de ações educativas para a promoção da saúde.

Além de oferecer um atendimento humanizado, a infraestrutura da unidade móvel chama a atenção, dentro da carreta há um consultório para realização de exames citopatológicos, uma sala de mamografia, um banheiro, uma tenda externa com espaço multimídia para ações educativas, que também tem funcionamento de recepção e sala de espera. Dispõe ainda de um ambiente climatizado, além de elevador de acesso para deficientes.

