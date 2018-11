Hemoam será referência no tratamento do câncer infanto-juvenil no AM

Manaus - A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) se prepara para um novo momento na trajetória de 36 anos. Responsável pelo provimento e doação de sangue para todas as unidades hospitalares no Estado e no tratamento dos pacientes com doenças no sangue, a Fundação será, daqui um ano e meio, referência no tratamento do câncer infanto-juvenil no Amazonas.

A novidade vem junto com a retomada das obras do Hospital do Sangue, cuja empresa responsável será a Construtora Mercure, vencedora da concorrência realizada recentemente pela Comissão Geral de Licitação (CGL). Com 30% da estrutura física pronta, a continuação da obra está orçada em R$ 39 milhões, valor aprovado inclusive junto à Caixa Econômica Federal.

Além de ampliar significativamente a área de hematologia da Fundação Hemoam, o Hospital do Sangue já tem anuência do Conselho Estadual de Saúde como referência no tratamento do câncer infanto-juvenil. “O Hospital vem justamente quando estamos ficando no limite quanto a infraestrutura”, disse o médico hematologista e diretor-presidente da Fundação Hemoam, Nelson Fraiji.

Capacitação

A Fundação Hemoam iniciou em 2017, no interior do Estado, o treinamento de seus técnicos para o diagnóstico de doenças do sangue. A medida que foi estabelecida uma rede de contato com novos casos diagnosticados, a demanda por assistência hematológica e, consequentemente por internação, aumentou em pelo menos 25%. “Passamos a acessar um público que não tinha acesso a nós”, relatou Fraiji, ao garantir que, mesmo com esse crescimento e com a necessidade de uma infraestrutura maior, os pacientes que procuram a Fundação Hemoam não ficam desamparados.

“Muitas vezes, em 48 a 72 horas, esses pacientes têm a confirmação de seu diagnóstico e é iniciado o seu tratamento, ou seja, não há filas na Fundação Hemoam. Este desempenho é raro acontecer em outras instituições públicas e privadas que tratam leucemias no país. Hoje, estamos tratando e acompanhando centenas de portadores de leucemias agudas e crônicas. Estas doenças são potencialmente curáveis se diagnosticadas e tratadas precocemente”, acrescentou.

Estrutura

Para suprir as demandas da assistência hematológica, que cuida das doenças do sangue, como as leucemias e anemias falciformes e para atender pacientes oncológicos, o Hospital do Sangue contará com 150 leitos. A nova estrutura terá quatro andares e comportará UTIs adulto e infantil, farmácia 24 horas, centro cirúrgico de média complexidade, central de diagnóstico por imagem e uma enfermaria exclusiva para o paciente transplantado de medula óssea.

O hospital está sendo construído atrás da Fundação Hemoam, numa parte do terreno que pertencia ao Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro e que, a partir de 2011, fora cedido para a instituição. Parte dos equipamentos do novo hospital já foi comprada e já está sendo entregue para a Fundação Hemoam. Conforme o cronograma da obra, em um ano e meio o hospital será entregue. As instalações atuais da Fundação Hemoam continuarão funcionando com o setor administrativo, a coleta e distribuição de sangue, laboratórios de análises clínicas e o departamento de ensino e pesquisa.

Troco Solidário

A Fundação Hemoam, em parceria com a Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo (FSN) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), criou o "Troco Solidário", com o intuito de arrecadar doações espontâneas que são convertidas em benfeitorias físicas e de emergência para os pacientes da Fundação Hemoam. O troco encampou a divulgação da proposta de construção do Hospital do Sangue e promete ser um grande aliado na manutenção do mesmo. O troco é depositado em uma conta bancária administrada pela FSN e auditado pela Sefaz-AM.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alongamento de cílios: cuidados para não prejudicar a visão

Extrato da casca de jabuticaba combate pré-diabetes