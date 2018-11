Cerca de 30% de diabéticos no Brasil podem perder a função renal

No próximo dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Diabetes. Segundo dados da International Diabetes Federation (IDF), só no Brasil são mais de 14 milhões de portadores da doença - cerca de 9,4% da população total.

O que muitos ainda não sabem é que a diabetes elevada compromete outros órgãos do corpo humano, como os rins. Em torno de 30% dos pacientes que fazem hemodiálise no Brasil, tiveram sua insuficiência crônica dos rins causada pelo diabetes.

O nefrologista Marcos Vieira alerta que a nefropatia diabética é uma das complicações que mais acomete os diabéticos. “Ela leva à perda de proteínas na urina e tende a piorar com o passar do tempo, levando o paciente a insuficiência renal crônica. Muitos dos que ingressam no tratamento de hemodiálise são diabéticos”, explica o médico.

Para reduzir o risco de desenvolver este problema, o médico orienta que diabético deve manter um bom controle do açúcar no sangue. “É imprescindível que o paciente, pelo menos uma vez por ano, realize um teste de albumina (um tipo de proteína) na urina, cuide da pressão arterial e o faça o uso correto de medicamentos conforme orientação médica”.

O médico ainda alerta que estes pacientes devem evitar o consumo de álcool, cigarros, praticar exercícios físicos frequentemente, controlar o peso e ainda seguir uma dieta rigorosa.

Identificando o problema

A diabetes está ligada com a presença de açúcar no organismo e com a obesidade.

Existem dois tipos de diabetes: 1 e 2. A tipo 1 é uma doença autoimune. Aparece geralmente na infância e adolescência, mas pode ser diagnosticada em adultos também.

Já a tipo 2 é quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue. Esse tipo é principalmente causado pela obesidade.

A diabetes se manifesta mais em adultos, mas crianças também pode apresentar a doença. Dependendo da gravidade, pode ser controlada com atividade física e planejamento alimentar. Em alguns casos, é necessário o uso de insulina e outros medicamentos.

Fatores de risco

- Idade igual ou superior a 45 anos

- História familiar de Diabetes Mellitus (pais, filhos e irmãos)

- Excesso de peso (IMC igual ou maior a 25Kg/m²)

- Sedentarismo

- Taxa de HDL-c ("bom" colesterol) baixa ou de triglicérideos elevada

- Hipertensão Arterial

- Diabetes Mellitus gestacional prévio

- Macrossomia ou história de abortos de repetição ou mortalidade perinatal

- Uso de medicamentos hiperglicemiantes: corticosteroides, tiazídicos, betabloqueadores

