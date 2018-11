Pesquisa revela que 7,8% dos adolescentes estão obesos

A obesidade tem se tornado um dos principais problemas de saúde pública. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), do Ministério da Saúde (MS), mostram que 7,8% dos estudantes brasileiros, entre 13 e 17 anos, estão obesos.

O índice de obesidade é maior entre os meninos (8,3%). Nas meninas é de 7,3%. A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças como diabetes e hipertensão.

Segundo o educador físico e coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, a obesidade, assim como as doenças a ela associadas, como diabetes e hipertensão, podem ser evitadas com a adoção de hábitos saudáveis. Dentre eles, alimentação adequada e prática regular de atividade física. “Essa é uma informação que tem sido cada vez mais massificada por pesquisadores e autoridades médicas. É uma questão de saúde pública”, destacou.

Ele ressalta que a recomendação para todas as pessoas, independente do gênero e idade, é que pratiquem pelo menos uma caminhada de 30 minutos, diariamente. Roggero afirma que o exercício não precisa ser algo chato e que a pessoa faça de maneira forçada. “Existem inúmeras modalidades para quem gosta de aulas coletivas ou individuais. Basta encontrar aquela com a qual mais se identifica e, com o tempo, a prática se tornará prazerosa”, disse.

Treinos específicos

Para incentivar adolescentes e jovens a adotarem hábitos saudáveis, a Fórmula Academia desenvolveu um plano especial para estudantes, na faixa etária entre 12 a 25 anos. “A ideia é fazer com que os jovens pratiquem atividade física e encontrem uma modalidade esportiva que seja prazerosa. Os benefícios para a saúde são uma consequência”, frisou.

*Com informações da assessoria