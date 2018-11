Manaus - Nesta quarta-feira (14), das 8h às 14h, a Prefeitura de Manaus realiza ações de orientação e combate ao diabetes no Parque Municipal do Idoso, na rua Rio Mar nº 1.324, no Nossa Senhora das Graças.

A programação foi organizada pela Rede de Cuidados Crônicos, do Núcleo de Controle da Hipertensão e Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde(Semsa), em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Na ocasião, serão oferecidos serviços como teste de glicemia, medição de índice de Massa Corpórea (lMC) e de circunferência abdominal, orientação nutricional, orientação medicamentosa, orientação em saúde bucal e avaliação neuromotora do ‘Pé Diabético’.

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado em 14/11, tendo sido criado em 1991, pela Federação Internacional de Diabetes (FID), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

SERVIÇO

O que: Prefeitura realiza ações de conscientização contra o diabetes

Quando: Nesta quarta-feira, 14/11

Horário: 8h às 14h

Onde: Parque Municipal do Idoso, na rua Rio Mar nº 1.324 - Nossa Senhora das Graças

*Com informações da assessoria

