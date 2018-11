Mora em apartamento? Saiba como cuidar dos pets em ambientes pequenos

A principal dica é induzir a prática de exercícios físicos, seguindo uma rotina de acordo com o tipo e a raça do animal | Foto: Divulgação

Residir em apartamentos e casas pequenas é algo comum nas grandes cidades e os pets precisam acompanhar seus tutores nesse novo costume. A adaptação a ambientes reduzidos exige uma série de cuidados, a fim de evitar riscos como obesidade e transtornos emocionais.



A principal dica é induzir a prática de exercícios físicos, seguindo uma rotina de acordo com o tipo e a raça do animal. No caso de cachorros de grande e pequeno porte, é fundamental levá-los para passear de uma a duas vezes por dia e, se possível, aproveitar o momento para estimular o contato com outros animais.

Já os gatos, embora sejam aparentemente bem diferentes, seguem com a mesma prática, já que qualquer pet pode desenvolver fobias e depressão se permanecerem por muito tempo trancados dentro de casa.

Inclusive, quando acostumados desde pequenos, os felinos adquirem o hábito de passear com seus donos sem medo ou agressividade. Por fim, mas não menos importante, outra dica é incluir na rotina brinquedos e exercícios lúdicos, que ajudam no alívio do estresse.

Outra dica é incluir na rotina brinquedos e exercícios lúdicos, que ajudam no alívio do estresse | Foto: Divulgação

Com o dia-a-dia corrido, muitos tutores não encontram tempo para essas necessidades básicas dos animais e uma das apostas é deixá-los em creches apropriadas, que contam com programação e atividades que estimulam a interação com outros bichos, o que é fundamental para o processo psicológico do animal.

Animal Place

Criada em 1997 pelo veterinário Jorge Morais, a Animal Place é focada em cuidados para animais de estimação. A rede de franquias oferece a integração de serviços de hospital, veterinário, centro estético, hotel, loja e franquias, com soluções criativas e atraentes para os clientes.

No canal da rede no youtube: animalplace100, é possível encontrar dicas e cuidados para pets. Mais informações: www.animalplace.com.br

*Com informações da assessoria

