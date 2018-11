Manaus registra redução de casos suspeitos de sarampo

Os dados do 37º Informe Epidemiológico, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), confirmam essa tendência com apenas nove casos registrados | Foto: Divulgação





Manaus - Desde o mês de julho, com a intensificação das ações de controle do sarampo na capital, desenvolvidas pela Prefeitura da cidade, a capital do Amazonas passou a apresentar redução no número de casos suspeitos da doença, sobretudo no último mês de outubro.

Os dados do 37º Informe Epidemiológico, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), confirmam essa tendência com apenas nove casos registrados, em situação de investigação, ocorridos entre os dias 5 a 14 de novembro.

O novo balanço encerra a força-tarefa montada por especialistas e técnicos de saúde da Prefeitura, Governo do Amazonas e Ministério da Saúde, para investigação dos casos suspeitos de sarampo, a partir da chegada dos kits que possibilitaram a realização da análise laboratorial. As ações de controle e monitoramento da doença continuam mantidas pelos órgãos de saúde na capital e interior do Estado.

Números

Em Manaus, são 7.729 registros confirmados de sarampo; 823 descartados e nove casos em investigação, aguardando resultados laboratoriais. Com base na quantidade de casos registrados, até o dia 4 de novembro, a taxa de incidência alcançou 360,30 por 100 mil habitantes no município de Manaus.

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae), da Semsa, Marinélia Ferreira, os casos em investigação de sarampo indicam que ainda há a circulação do vírus no município. Portanto, as ações de monitoramento dos casos serão mantidas, além de cuidados especiais aos grupos considerados suscetíveis, como as crianças menores de um ano.

"Crianças que completarem seis meses devem ser vacinadas e as de um ano completo seguem o procedimento da dose de rotina. Nesse período de idade, é importante também que os pais evitem levar ou circular com as crianças em locais de grandes aglomerações, em consequência da possibilidade de expô-las ao risco de contrair o sarampo. Os adultos devem ficar atentos para manter atualizado o cartão de vacina", destaca Marinélia. Ela lembra, ainda, que as pessoas em geral devem continuar atentas aos sinais do sarampo e procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.

A lista com as 183 salas de vacina do município de Manaus está disponível no site da Semsa http://semsa.manaus.am.gov.br





*Com informações da assessoria

