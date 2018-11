Mais Médicos tem 84% de vagas preenchidos em novo edital

Manaus- Em novo edital, o programa Mais Médicos, já tem cerca de 84% das vagas preenchidas. O Ministério da Saúde, registrou um último balanço no terceiro dia de inscrição, no total de 19.994 inscritos com CRM Brasil ou que revalidaram o diploma no país. No total, 13.341 foram efetivadas e 7.154 profissionais, estão sendo alocados nos municípios para atuação imediata.



A apresentação nos municípios serão feitos até 14 de dezembro, o médico deve apresentar todos os documentos exigidos no edital.

“Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

A inscrição que vai até o dia 7 de dezembro pelo site maismedicos.gov.br, apresenta estabilidade. No momento da abertura das inscrições para o novo edital, o sistema do Mais Médicos recebeu mais de 1 milhão de acessos simultâneos. Para comparação, é mais que o dobro do número de médicos em atuação no país.

A alta procura dos profissionais e os ataques cibernéticos ao sistema de inscrição provocou lentidão no Sistema e, por isso, o Ministério da Saúde prorrogou as inscrições.

“Assim que detectamos a ação fora do esperado, agimos com rapidez e, apesar dos ataques, não houve invasão”, esclareceu o ministro.

No edital Mais Médicos são ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba.

*Com informações da assessoria

