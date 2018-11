Você doa sangue? Hábito não é comum entre brasileiros

Especialistas explicam que ao doar sangue, pode ser salvo até quatro vidas, uma atitude que faz a diferença. | Foto: Divulgação

Manaus - A importância da doação de sangue, é visto como um ato solidário ao salvar vidas. O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado no próximo domingo (25). Além de homenagear os doadores que reservam um tempo para fazer uma doação, serve também para informar e conscientizar a população sobre a necessidade.

Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que, atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue, o que significa um índice de 16 doadores para cada grupo de mil habitantes.

Segundo a pesquisa, jovens com idade entre 18 e 29 nos, são maioria, que corresponde por 42% do total de doações registradas no país.

O percentual de doadores (1,6%) está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS) – de pelo menos 1% da população, segundo o ministério. Porém, o governo quer aumentar o número de doadores.

Jorge Godoy Bezerra, especialista em hematologia do Hapvida Saúde, explica que é importante as pessoas terem o hábito de doar, pois o sangue é vital para vários procedimentos cirúrgicos. Além disso, a doação é um processo rápido e extremamente seguro, tanto que qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, em perfeitas condições de saúde, pode doar.

"É preciso alguns cuidados após a doação, como esperar, aproximadamente, 15 minutos sentado no local após o procedimento, se alimentar e se hidratar em seguida, evitar esforço físico por 12 horas e beber bastante líquido durante todo o dia. Doar sangue até pode doer um pouquinho por causa da agulha, mas salva vidas", afirma Godoy.

Depois de se tornar doadora, a estudante de Direito Andressa Ventilari, 24, não deixa de incentivar as pessoas ao seu redor, como familiares e amigos. Ela acredita que está fazendo o bem e, principalmente, a diferença por saber que está ajudando a salvar vidas. "A doação pode salvar vidas, pode ser de um amigo, um parente ou até mesmo a sua. É uma oportunidade de exercer o bem às pessoas que têm a vida dependendo deste ato simples", diz a estudante.

Qualquer pessoa saudável pode doar, sendo as mulheres a cada 90 dias e os homens a cada 60 dias. O especialista explica que existem alguns impedimentos temporários para doação, como resfriado (esperar até 7 dias depois do desaparecimento dos sintomas); gravidez, 90 dias após o parto normal e 180 dias após cesariana; amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses); ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação e tatuagem/ maquiagem definitiva nos últimos 12 meses.

Especialistas explicam que ao doar sangue, pode ser salvo até quatro vidas, uma atitude que faz a diferença. É algo simples e rápido, mas não é um hábito comum entre os brasileiros.

