É possível a Constelação Familiar resolver traumas e conflitos?Entenda

Manaus - Desenvolvida pelo filósofo e pedagogo alemão, Bert Hellinger, 92, a Constelação Familiar é uma técnica terapêutica difundida, a partir da década de 70, em várias partes do mundo e propõe um "novo olhar" para solução de problemas de origem sistêmica como por exemplo emocionais, de relacionamento entre um casal ou irmãos, tipos de vícios, dificuldades diversas, traumas, dentre outros.

Fruto de anos de observações iniciadas quando Hellinger era missionário católico na África do Sul, a Constelação Familiar resultou em pesquisas junto à famílias, empresas e organizações. E têm como principal fundamentação a necessidade de que determinadas ordens sejam seguidas dentro de cada sistema, a partir do familiar, para que exista paz e harmonia em nossa vida.

"Os experimentos se transformaram em um trabalho simples, direto e profundo que se baseia em um conjunto de “leis” naturais que regem o equilíbrio dos sistemas que o próprio Bert gosta de chamar de “Ordens do Amor”, acrescenta a psicóloga espanhola residente em Manaus, Maria Teresa Marhuenda Fructuoso, 60, que iniciou os estudos sobre a técnica em seu país, mas concluiu sua formação no Brasil.

Na tentativa de facilitar acordos e estabelecer a "cultura da paz" entre as partes, a Constelação Familiar tem sido usada em algumas varas da justiça em terras brasileiras, principalmente pelo juiz Sami Storch, do Tribunal de Justiça da Bahia. Aqui em Manaus, a técnica segue ganhando adeptos.

É o caso da psicóloga amazonense, Shirlene Cintrão Silva, 50 e seu esposo, o engenheiro de telecomunicações, Joilson Coelho, 43. Ambos, encantados com a possibilidade de ajudar pessoas a resolverem seus conflitos por meio da Constelação, passaram dois anos estudando no IAP - Instituto de Apoio Psicológico do Matogrosso do Sul para concluir a graduação como consteladores e hoje fazem parte do grupo de seis profissionais (incluindo Teresa Fructuoso) capacitados para aplicação da técnica em Manaus.

"Por meio da constelação eu consegui entender e resolver conflitos que tinha desde a infância e que me faziam sofrer muito. Pra gente trabalhar e ajudar os outros precisamos estar resolvidos. Mas, ao presenciar uma constelação é preciso não julgar o que se presencia. E isso vale pra vida. Como diz Best quem julga adoece", justifica Shirlene.

"Fui convidada por um amigo para conhecer a técnica e o resultado foi que a Constelação salvou meu casamento. Tinha conflitos com meu marido que já não sabia mais como resolver e nem entendia porque aconteciam. Tenho muita gratidão por isso", disse a senhora que preferiu não ser identificada.

"A Constelação dá resposta a uma infinidade de situações e conflitos. Dá resposta aos nossos sentimentos mais íntimos ela traz paz a nossa alma, e a nossa vida. Nesses anos de atividade (desde 2013), vi diversas situações, algumas delas dramáticas outras trágicas, mas a Constelação nos traz um novo olhar. O Amor traz a Cura pra nossas vidas, pra nossas almas", conclui Fructuoso.

Ordens do Amor

As ordens do amor são basicamente três: hierarquia, equilíbrio entre dar e tomar e pertencimento. Assim, por hierarquia podemos entender a necessidade de que cada um ocupe seu lugar em termos de precedência.

"Trata-se, portanto, de uma hierarquia cronológica, na qual quem veio antes precisa ser reconhecido como tal. Sem esse reconhecimento e o respeito a isso, há um desequilíbrio no sistema. Isso significa, portanto, que os pais vêm antes dos filhos, assim como o amor entre os pais vem antes da relação pai-filho ou mãe-filho, primeiro filho vem antes do segundo e assim por diante. Vale frisar que essa é uma ordem de precedência, e não de importância", justifica a jornalista e terapeuta sistêmica, Titi Vidal.

Em resumo, a segunda ordem é a necessidade de equilíbrio entre o dar e o receber, ou tomar, que deve existir em todas as relações.

E a terceira é o pertencimento, ou o que Bert Hellinger chama de pertinência. Todos que fazem parte da família tem o direito de pertencer. Isso inclui os que morreram precocemente, os natimortos, deficientes, os maus, os filhos abortados e outras pessoas para quem a família não quer olhar. É muito comum que pessoas sejam esquecidas porque lembrar delas traz sofrimento.

Sistema Familiar

Vidal esclarece que um sistema familiar é nosso grupo familiar, e inclui todos que fazem parte da família: pais, filhos, avós, bisavós, e assim sucessivamente, até 21 gerações (ou mais).

"Para Bert Hellinger, também fazem parte da família bebês natimortos ou abortados ou falecidos prematuramente, pessoas que de alguma maneira foram abrangidas pela “alma da família” (empregados que cuidaram de alguém da família, por exemplo), parceiros anteriores dos pais ou avós, tios, primos, meio irmãos, etc. Também fazem parte aqueles que fizeram algo de muito bom ou causaram um grave dano à alguém da família", evidencia.

Jornada

A Constelação Familiar aplicada às áreas da educação, direito e saúde será tema debatido nos próximos dias 27, 28 e 29 de novembro pela especializada em Mediação Transformativa e analista judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Janaina Ramos Mendes de Souza Vieira.

De acordo com o coordenador do evento, advogado Clynio Maurício Saunier, o primeiro dia da jornada terá como tema Educação com ênfase na Pedagogia Sistêmica com a proposta para trabalhar as origens do indivíduo a fim de crescer um olhar sistêmico voltado à educação.

No segundo dia, será a vez do Direito, com a finalidade de abordar o novo direito sistêmico e um “novo olhar para o conflito”.

No terceiro e último dia, a palestrante vai encerrar com abordagens sobre a aplicação da Constelação Familiar na área da saúde.

O evento é aberto a qualquer pessoa e quem tiver interesse a participar, a ESA/OAB-AM está cobrando os seguintes valores: participação em apenas um dia – R$ 50,00; caso assista dois dias, o valor será de R$ 100,00; e três dias, a participação é de R$ 150,00.

A coordenação vai entregar certificado de 25 horas/aula de atividades complementares.

Inscrição

A 1º Jornada Sistêmica do Amazonas “Constelação Familiar a Serviço da Vida”, já está com as inscrições abertas. Basta acessar a página na internet: www.sympla.com.br. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3236–5805 – ESA/OAB-AM e com o coordenador do evento, Clynio Saunier, no número (92) 99297–0707.

Criador da Constelação Sistêmica Familiar

Best Hellinger nasceu na Alemanha em 1925. Trabalhou como missionário na África do Sul durante 16 anos. Na qualidade de sacerdote, viu-se diante dos costumes, dos rituais e da música zulus. Uma formação ecumênica somada a dinâmica de grupo fundada no diálogo, na fenomenologia e na experiência humana marcou para ele uma etapa decisiva. Depois de 25 anos como padre, deixou sua congregação religiosa, voltou a Alemanha e partiu para uma formação em psicanálise.

Hellinger estudou inúmeras abordagens terapêuticas, algumas baseadas na respiração e no corpo, na Gestalt, na análise transacional, na terapia familiar sistêmica, em constelações familiares, na programação neurolinguística, em terapia provocativa e na terapia do abraço.

Ele qualifica seu método como fenomenológico, profundamente empírico, cujo estudo experimental lhe permitiu descobrir inúmeras leis que governam nossa vida e nosso destino.

*Com informações da assessoria

