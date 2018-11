Câncer de próstata: médico em Manaus alerta para prevenção

Urologista em Manaus, médico Anoar Samad | Foto: Divulgação

Manaus - O câncer de próstata é uma doença frequente, grave e que se não for descoberta no início, muda drasticamente a qualidade de vida dos homens e pode até levar à morte. Hoje (27 de novembro), no Dia Nacional de Combate ao Câncer, e na reta final do chamado ‘Novembro Azul’, especialista faz um alerta para a realização dos exames preventivos.

De acordo com o urologista Anoar Samad, apesar de o preconceito entre os homens ter diminuído bastante nos últimos anos, as campanhas de orientação ainda são fundamentais para incentivá-los a procurar um especialista, que vai ajudá-los a prevenir ou tratar a doença, ainda na fase inicial. “Há cerca de 20 anos, nem 10% dos homens faziam seus exames e, hoje, essa porcentagem está entre 50%, 60%, mas a luta continua”, afirmou.

Segundo Samad, todos os homens, a partir dos 45 anos de idade, devem fazer os exames de toque retal e de sangue (PSA), anualmente, para a prevenção do câncer de próstata. Mas explica que nenhum desses dois exames afirmam se o paciente tem, realmente, a doença. “Esses exames servem para selecionar os homens que vão fazer a biópsia de próstata. Então, com a alteração em um dos dois exames, o homem deve ser submetido a uma biópsia. Ou seja, o exame que diz se o homem tem câncer de próstata, é a biopsia de próstata. Só que não se pode sair por aí fazendo biópsia de próstata em todo mundo”, ressaltou.

O PSA, conhecido por Antígeno Prostático Específico, pode ser avaliado através de um exame de sangue simples, feito em laboratório, e que serve para diagnosticar alterações na próstata. De acordo com o urologista, se o paciente tem o PSA entre 2,5 e 4, possui cerca de 15% de probabilidade de ter câncer de próstata.

Entre 4 e 10, a possibilidade aumenta para 34%. Acima de 10, o risco de adquirir a doença é maior que 50%. “O PSA é um exame de sangue, tem seu valor e deve ser realizado. O problema é que muitos homens têm o PSA normal e, no toque (retal) aparece o câncer de próstata. Por isso, a importância de se fazer os dois exames”.

O especialista ainda alerta que, assim como as mulheres, os homens devem fazer o autoexame para prevenir o câncer de mama, que também pode atingir a população masculina. Da mesma forma, devem ficar atentos a qualquer lesão suspeita de câncer de pele ou de testículo. E procurar um urologista, principalmente, em casos suspeitos na próstata. “Com a próstata, não tem jeito. É preciso o médico examinar. Trata-se de um exame rápido e feito por um profissional de sua confiança. O importante é que o preconceito tem que acabar”, afirmou.

