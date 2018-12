Serviço de castração de cães e gatos é retomado em unidade móvel no AM

Manaus - O serviço de castração animal para cães e gatos, realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Prefeitura de Manaus, foi retomado em uma das unidades móveis, com funcionamento no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. A retomada dos serviços representa uma resposta às demandas de controle das zoonoses na cidade de Manaus.

Pelas redes sociais, o prefeito Arthur Virgílio Neto também anunciou o reforço à sede do CCZ, localizada no bairro Compensa, zona Oeste. “A melhoria das ações em saúde animal é uma de nossas prioridades. Adequamos os serviços e retomamos as castrações de cães e gatos, que é uma das medidas mais efetivas para o controle populacional desses animais. Fico feliz em anunciar que a reforma do Centro de Controle de Zoonoses está prevista para o início do próximo ano, fortalecendo os serviços preventivos e de controle ambiental e epidemiológico”, disse o prefeito.

. A vacinação de cães e gatos continua com atendimento normal e funciona das 7h às 16h, de segunda à sexta-feira | Foto: Divulgação

Aproximadamente 1.300 pedidos de castrações estão agendados desde março, por proprietários de animais e por Organizações Não Governamentais (ONGs) de proteção animal, e que agora receberão a atenção de especialistas e técnicos em resposta a essa demanda específica de serviços: a castração de cães e gatos em Manaus.

"Neste primeiro momento, o atendimento será prioritário à lista de solicitações de castrações que já temos da população desde março deste ano, quando ocorreu a suspensão do serviço. Agora, parte do município de Manaus pode contar novamente com a qualidade dos serviços no tratamento de seus bichos de estimação", assegura o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Na unidade móvel da zona Leste por dia serão realizadas, em média, 12 castrações, no período das 7h às 13h. A vacinação de cães e gatos continua com atendimento normal e funciona das 7h às 16h, de segunda à sexta-feira. O diretor do Centro de Controle de Zoonoses, Francisco Zardo, informa, ainda, que a segunda unidade móvel de serviços deverá entrar em operação no início de 2019, em área que está sendo avaliada pela Prefeitura de Manaus, na zona Sul da cidade.

Satisfação

Presente no primeiro dia de atendimento da unidade móvel da zona Leste, na quinta-feira, 29/11, o DJ Márcio Cruz, disse que o retorno do serviço veio em bom momento. "Achava que não voltaria logo. Voltou e acho que é um benefício muito grande para comunidade, porque castrar animais em clínica particular é uma grana alta", reforçou.

Técnica de Segurança no Trabalho, Dalva Melo, proprietária do cão ‘Bob’, avalia positivamente a volta dos serviços. “Eu trouxe o ‘Bob’ e fomos muito bem atendidos. Já levei outros animais para castração e nunca tive problemas. Fomos bem tratados pelo pessoal da saúde", declarou.

