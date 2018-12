Conheça histórias de artistas famosos vítimas da Aids

Manaus - Embora nos dias de hoje já existam mecanismos de identificação, controle e prevenção do vírus HIV, nem sempre foi assim. Quando a Aids foi descoberta, entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, o mal vitimou vários artistas e intelectuais famosos no Brasil e no mundo, como Michel Foucault, Freddie Mercury e Cazuza. Confira histórias de famosos que faleceram vítimas da doença:

Michel Foucault

O filósofo e sociólogo francês Michel Foucault, autor de obras como “Vigiar e Punir” e “História da Sexualidade”, nasceu em 1926, e faleceu em 1984, aos 57 anos, vítima da Aids. Não se sabe quando o filósofo teve contato com o vírus do HIV, mas após sua morte, seu companheiro Daniel Defert criou a AIDES, uma associação de luta contra o vírus e a hepatite viral.

O intelectual francês Michel Foucault foi um dos que também sucumbiram à doença, aos 57 anos. | Foto: Reprodução

Freddie Mercury



O cantor e vocalista da banda Queen também foi uma das personalidades que sucumbiu diante do vírus do HIV. Conhecido pelas músicas “I Want To Break Free”, “We Are The Champions” e “Bohemian Rhapsody”, Mercury teve contato com o vírus em 1986, segundo boatos que circulavam na imprensa durante a época, mas o diagnóstico só veio em abril de 1987. Mesmo com a aparência debilitada por conta da Aids, o cantor continuava negando os rumores de que estava doente.

A história de Freddie Mercury e da banda Queen foi contada em filme de 2018, com Rami Malek no papel do vocalista | Foto: Reprodução

Por fim, em 22 de novembro de 1991, Freddie emitiu um comunicado, por meio do empresário do Queen, assumindo a doença e dizendo que não havia falado antes para proteger a família. “No entanto chegou a hora de meus amigos e meus fãs saberem a verdade, e espero que todos se juntem a mim e aos meus médicos na luta contra essa terrível doença”. O cantor acabou falecendo dois dias depois, vítima de uma broncopneumonia acarretada pela Aids. A história da banda e de Freddie, inclusive, é contada no filme "Bohemian Rhapsody", com Rami Malek no papel de Freddie.



Cazuza

Considerado um dos maiores cantores do rock brasileiro, Cazuza integrou a banda Barão Vermelho ao lado de Roberto Frejat durante a década de 1980. Autor de clássicos como "Ideologia", "Pro Dia Nascer Feliz" e "Codinome Beija-Flor", Cazuza foi diagnosticado com a Aids em 1987, após uma crise de pneumonia, e assumiu a doença publicamente em fevereiro de 1989.

O cantor Cazuza foi uma das vítimas da doença. Faleceu em 1990, aos 32 anos | Foto: Reprodução

"Caju" ou "Exagerado", como era conhecido, chegou a fazer tratamento nos Estados Unidos com o medicamento AZT, ainda em 87. No entanto, depois de mais uma viagem ao exterior em 1990, o cantor faleceu em julho daquele ano. Para contar a história de sua vida, a mãe dele, Lucinha Araújo, escreveu o livro "Só As Mães São Felizes". Após sua morte, os pais também fundaram a Sociedade Viva Cazuza, que luta por melhores condições de vida para crianças soropositivas.

Renato Russo

Nome artístico de Renato Manfredini Júnior (Rio de Janeiro, 27 de março de 1960 - Rio de Janeiro, 11 de outubro de 1996), foi um cantor e compositor brasileiro, célebre por ter sido o vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana. Renato morreu devido as complicações causadas pelo HIV em 11 de outubro de 1996, na época com 36 anos, faltando apenas 1 dia para o aniversário da banda. Amigos do cantor afirmam que ele contraiu a doença após se envolver com um rapaz que conheceu em Nova Iorque, portador da doença, em 1989.

Renato Russo, vocalista e fundador da banda de rock Legião Urbana, morreu devido as complicações causadas pelo HIV em 11 de outubro de 1996. | Foto: Otávio Dias de Oliveira

Antes de fundar a Legião Urbana, Renato integrou o grupo musical Aborto Elétrico, do qual saiu devido às constantes brigas que havia entre ele e o baterista Fê Lemos . Adotou o sobrenome artístico Russo em homenagem ao inglês Bertrand Russell, ao suíço Jean-Jacques Rousseau e ao francês Henri Rousseau..

Betinho

O sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, também foi um dos intelectuais que sucumbiram à Aids. Como sofria de hemofilia, uma doença que impede a coagulação do sangue, Betinho era obrigado a se submeter a transfusões de sangue periódicas, e em uma dessas transfusões, acabou contraindo o vírus do HIV, em 1986.

O sociólogo Betinho sofria de hemofilia, e contraiu a Aids por conta das transfusões de sangue que fazia | Foto: Reprodução

Betinho não foi o único na família a contrair a doença. O cartunista Henfil, seu irmão, também era hemofílico, e sofreu com a Aids. O sociólogo dizia que a condição de soropositivo o forçava a "comemorar a vida todas as manhãs", e no mesmo ano em que descobriu que estava com a doença, Betinho fundou e presidiu a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, com o objetivo de fomentar políticas públicas para o enfrentamento e prevenção da doença. Betinho faleceu em 1997, já bastante debilitado pela Aids, aos 61 anos.



Sandra Bréa

A atriz Sandra Bréa, considerada um dos símbolos sexuais do Brasil nos anos 1970 e 1980, foi uma das vítimas do HIV. Bréa iniciou a carreira aos 13 anos de idade, e atuou em novelas consagradas da TV Globo, como "O Bem-Amado", "Elas Por Elas", "Ti-Ti-Ti" e "Felicidade"

Sandra Bréa, considerada símbolo sexual nas décadas de 70 e 80, faleceu aos 47 anos, vítima de um câncer causado pelo HIV | Foto: Reprodução

O diagnóstico de Sandra veio em agosto de 1993, quando a atriz resolveu assumir publicamente a doença, se tornando um dos marcos na luta contra a discriminação. Pela vulnerabilidade causada pelo vírus do HIV, Sandra foi detectada com um câncer no pulmão. Faleceu em maio de 2000, pela metástase do câncer.



Leia mais

Amazonas está entre os estados com redução de óbitos por AIDS

Cresce em Manaus número de infectados com vírus HIV