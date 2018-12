Oferta gratuita de teste rápido para HIV é intensificada em Manaus

a Unidade Móvel foi deslocada para a Praça da Matriz, Centro, atendeu o público dentro da programação da Feira da Solidariedade | Foto: Divulgação





Manaus - Como parte das ações da Campanha Dezembro Vermelho, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está intensificando a oferta do teste rápido para HIV em 147 Unidades de Saúde que oferecem o serviço, além do trabalho executado com a Unidade Móvel de Aconselhamento e Testagem Rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, o Dezembro Vermelho é uma campanha mundial para estimular a população na adoção de práticas mais saudáveis de vida, para o cuidado com a prevenção, como a utilização de preservativos nas relações sexuais, e reforçando a importância da adesão ao tratamento para aqueles pacientes que têm o vírus HIV.

“Com isso, uma das ações que a Semsa tem intensificado é a oferta do teste rápido para que a população tenha acesso ao diagnóstico precoce e, assim, possa iniciar o tratamento o mais rápido possível, garantindo uma melhor qualidade de vida ao paciente”, afirma Marcelo Magaldi.

Na manhã desta sexta-feira (7), a Unidade Móvel foi deslocada para a Praça da Matriz, Centro, atendeu o público dentro da programação da Feira da Solidariedade, organizada pela Pastoral das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids), da Arquidiocese de Manaus.

A Unidade Móvel é um micro-ônibus adaptado com ambiente interno climatizado, e conta com espaços para realização das atividades de aconselhamento pré-teste, testagem e aconselhamento pós-teste. Todo o procedimento dura, aproximadamente, 30 minutos para a definição do diagnóstico.

A ação foi organizada pelo Distrito de Saúde (Disa) Sul, que disponibilizou 300 testes rápidos e fez a distribuição de preservativos.

“A utilização da Unidade Móvel é uma estratégica para ampliar as possibilidades da população ter acesso ao diagnóstico para o HIV, ofertando o serviço em locais como a Praça da Matriz, onde um grande número de pessoas circula e trabalha, e muitos não tiveram ainda a oportunidade de realizar o exame. E o diagnóstico é essencial para o início do tratamento, o que vai reduzir as chances do paciente desenvolver infecções oportunistas e complicações graves a partir do HIV”, alerta a técnica responsável pelo programa de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) do Disa Sul, assistente social Ivamar Moreira da Silva.

A aposentada Emília Oliveira, moradora do bairro Nova Cidade, zona Norte, foi uma das pessoas que procurou o serviço da Unidade Móvel, estacionada na Praça da Matriz, aproveitando a oportunidade para realizar o exame.

“Fiquei sabendo pelo jornal que a Unidade Móvel estaria realizando o exame do teste rápido aqui no centro de Manaus. Procurei o serviço porque é muito importante cuidar da saúde e todos devem fazer exames para saber se estão ou não doentes”, afirmou Emília.

A Semsa também programou a oferta da testagem rápida com a Unidade Móvel no domingo, 9, das 8h às 12h, no calçadão do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, em evento promovido pela Uninorte, com o apoio do Disa Oeste.

A Unidade Móvel ainda estará oferecendo o teste rápido na próxima quinta-feira, 13, das 8h às 11h, na Escola Municipal Maria Ferreira da Silva, próximo à rotatória do Produtor, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, quando haverá caminhada, panfletagem com material educativo para a prevenção às ISTs/Aids e distribuição de preservativo para a população.

A Unidade Móvel ainda estará oferecendo o teste rápido na próxima quinta-feira | Foto: Divulgação





Símbolo

A Campanha Dezembro Vermelho é uma referência ao laço vermelho que simboliza a solidariedade de pessoas ao redor do mundo como uma resposta à epidemia da Aids. Também acontece em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, 1º de dezembro. A campanha foi instituída em 27 de outubro de 1988 pela Assembleia Geral da Organização da Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), cinco anos após a descoberta do vírus causador da Aids, o HIV.

Casos

Entre janeiro e novembro deste ano, foram notificados 1.185 novos casos de HIV em residentes de Manaus. Do total geral desses casos notificados, 923 foram em indivíduos do sexo masculino (77,90%) e 262 do sexo feminino (22,10%). A maior prevalência foi para as faixas etárias de 15 a 49 anos de idade.

Apesar da categoria de maior exposição ao HIV ser heterossexual, outros grupos, considerados pelo Ministério da Saúde como população chave (gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo, pessoas em privação de liberdade, usuários de álcool e outras drogas) também apresentam crescimento anualmente nas notificações da doença em Manaus.

Jovens e adolescentes na faixa etária de 15 a 29 anos também representam grupo de crescente exposição e prevalência de infecção pelo vírus HIV.

*Com informações da assessoria

