Encontro de ex-fumantes mobiliza troca de experiências e superações

Manaus - O 3º Encontro de Egressos do Programa de Tratamento ao Fumante ocorreu neste sábado no Parque Municipal do Mindu, Parque 10, Zona Centro-Sul. O evento reuniu os participantes dos 22 Ambulatórios de Tratamento de Fumantes, programa encabeçado pela pasta municipal de saúde (Semsa).

O tratamento é baseado na abordagem cognitiva comportamental e suporte medicamentoso, quando há necessidade. Cada ambulatório abre duas a três turmas ao ano, de acordo com a demanda, e são realizadas sessões individuais ou em grupos de apoio, com uma equipe profissional multidisciplinar capacitada para o atendimento.

O secretário Marcelo Magaldi explicou que a implantação dos ambulatórios se deu em 2008 dentro de sete unidades de saúde. Atualmente, a Prefeitura ampliou o serviço para 22 Ambulatórios, que atendem pessoas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural.

“Eles representam uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças. São mais de 50 tipos de doenças relacionadas ao uso do tabaco, incluindo diversos tipos de câncer. O programa tem sido essencial para ajudar as pessoas que querem abandonar o cigarro e não conseguem sem ajuda de um profissional de saúde”, destacou.



Entre os anos de 2013 e 2017, 1.706 pessoas procuraram e participaram do programa Prevenção e Controle do Tabagismo, tendo atingido um índice médio de 54% de cessação do uso do tabaco entre os participantes.

“Cada pessoa que abandona o hábito de fumar representa uma vitória para os serviços de saúde. São pessoas que terão uma melhor qualidade de vida e com mais saúde. Por isso, é tão importante reunir os participantes do programa para escutar os relatos, promover a troca de experiências e comemorar a conquista de uma vida mais saudável”, afirmou a gerente de Promoção à Saúde, Francinara da Silva Lima.

O encontro reuniu pessoas como o vigilante Vilson Oliveira, de 58 anos, que começou a fumar aos 16 anos de idade e procurou atendimento no ambulatório de fumantes da Policlínica Dr. José Antônio da Silva, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.

1.706 pessoas procuraram e participaram do programa Prevenção e Controle do Tabagismo entre 2013 e 2017 | Foto: Divulgação/Assessoria

“No início do ano passado fui diagnosticado com câncer de garganta, fiz o tratamento completo, mas continuei fumando cigarro e então procurei ajuda na policlínica para abandonar o vício. Depois das reuniões com os profissionais e os medicamentos, estou desde o dia 15 de outubro sem fumar”, comemorou.

Promoção da saúde

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo arsênico, amônia, monóxido de carbono (o mesmo que sai do escapamento dos veículos), substâncias cancerígenas, além de corantes e agrotóxicos em altas concentrações.

São mais de 50 tipos de doenças relacionadas ao uso do tabaco, como diabetes e hipertensão, doenças cardíacas, pulmonares e tipos de câncer. Os 22 Ambulatórios estão distribuídos em UBSs localizadas nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural. O único pré-requisito é que a pessoa tenha o desejo de abandonar o cigarro.

Ambulatórios para Tratamento de Fumantes por Zona

Norte

1 – UBS Frei Valério – rua Bom Jesus, s/nº – Novo Israel;

2 – UBS Sálvio Belota – rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina;

3 – UBS Armando Mendes – rua 05, S/N, Conj. Manôa;

4 – Policlínica Dr. José Antônio da Silva – rua Aroeiras, nº 55 – Monte das Oliveiras;

5 – Policlínica Anna Barreto – av. Grande Circular, S/N – Monte Sião;

6 – UBS José Figlioulo – ruas Rios Arinos, s/n, Conjunto Viver Melhor – bairro Lago Azul;

7 – UBS Balbina Mestrinho – rua Maj. Silvério J. Nery (rua 170), Núcleo III, Cidade Nova;

Sul

8 – Policlínica Castelo Branco – rua do Comércio, s/n, Parque 10;

9 – Policlínica Antônio Reis – rua São Luiz, s/n, São Lázaro;

10 – UBS Petrópolis – rua Delfim de Souza, s/n, Petrópolis;

11 – UBS Nilton Lins – avenida Professor Nilton Lins, Lote 3, Parque das Laranjeiras;

Leste

12 – UBS Ivone Lima dos Santos – rua 08, s/n Coroado III;

13 – Policlínica Comte Telles – rua J, s/n, Etapa B do bairro São José III;

14 – UBS Dr. Alfredo Campos – rua André Araújo, s/n, Zumbi II;

15 - UBS Amazonas Palhano – rua Antonio Matias, s/n, São José II;

16 – UBS Mauzinho – rua Rio Negro, 113, Mauazinho;

Oeste

17 – Policlínica Franco de Sá – rua V, nº 150, no bairro Nova Esperança I;

18 – Policlínica Djalma Batista – rua 23 de Dezembro, s/n, Compensa II;

19 – UBS Deodato de Miranda Leão – rua Presidente Dutra, s/n, Glória;

Rural

20 – UBSR São Pedro, localizado no Km 35 da rodovia AM-010;

21 – UBSR Pau Rosa, Km 21 da BR 174, ramal do Pau Rosa;

22 – UBSR Ephigenio Sales, AM – 010, KM 41.

*Com informações da assessoria

